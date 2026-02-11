Infortunio De Ketelaere, lesione al menisco: quante partite salta con l’Atalanta e quando rientra

Una notizia che rattrista i tifosi dell'Atalanta, quanto i fantacalcisti che lo hanno scelto e speravano in un finale di stagione più esaltante rispetto all'inizio in sordina: Charles De Ketelaere si è infortunato seriamente durante il riscaldamento precedente alla gara contro la Cremonese e ha riportato una lesione al menisco destro. Un problema non da poco per Raffaele Palladino che lo perderà per diverse settimane visto che il rientro è previsto non prima di fine marzo: è probabile anche un intervento chirurgico per ridurre il danno al finocchio ma ogni decisione verrà presa nelle prossime ore dopo ulteriori e più accurati esami specialistici.

Charles De Ketelaere resterà in infermeria a lungo e per l'Atalanta sarà un problema non da poco conto per un momento cruciale nella stagione nerazzurra con la squadra ancora in corsa in tutte le competizioni, con la semifinale di Coppa Italia e i playoff di Champions che fanno da contorno ad un campionato in chi è chiamata ad una rimonta difficile per ritornare nel ristretto lotto delle migliori e riprendersi un posto al sole per le Coppe del prossimo anno. Dovrà infatti affrontare le prossime gare senza uno dei titolarissimi di Palladino, il trequartista belga che è finito KO durante il riscaldamento dell'ultima partita di contro la Cremonese.

Infortunio De Ketelaere, c'è il rischio operazione: giocatore in Belgio per ulteriori esami

De Ketelaere non è stato infatti schierato in campo e tolto anche dalla iniziale distinta dei disponibili per la sfida ai lombardi, conclusasi 2-1 grazie al micidiale uno-due di inizio match firmato Kristovic-Zappacosta. Il belga ha dovuto alzare bandiera bianca all'ultimo istante quando ha rimediato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro, come confermato dal club. Nei giorni successivi il giocatore è volato a Bruxelles per sottoporsi a valutazioni specialistiche più accurate per capire fino in fondo la reale entità dell'infortunio. Non sono ancora chiari i tempi reali di recupero, ma c'è il rischio che il belga possa anche essere sottoposto a intervento chirurgico per provare ad accorciare la riabilitazione il più possibile.

Quando rientra De Ketelaere, le partite che salterà: anche i playoff di Champions League

Anche se le tempistiche sono tutte da valutare attentamente, una cosa è certa: De Keteleare non tornerà prima della sosta di marzo, prevista per i playoff mondiali e proprio con il torneo iridato alle porte, e il Belgio già inserito nella fase finale, tutto è fortemente incerto. Le partite che salterà con i nerazzurri saranno comunque diverse: sei in campionato, tra cui la sfida alla Lazio, al Napoli e all'Inter; due di Champions League con i playoff andata e ritorno contro il Borussia Dortmund. Il rientro potrebbe essere previsto o per la sfida al Lecce o, più probabilmente per la gara contro la Juventus.