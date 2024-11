video suggerito

Champions League oggi in TV, dove vedere Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille: orari e diretta delle partite Le partite di oggi, mercoledì 27 novembre, in Champions League sono 9. Oltre ai match delle italiane, Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille, spicca anche Liverpool-Real Madrid che andrà in onda in chiaro per tutti su TV8. Tutte le altre gare saranno trasmesse su Amazon Prime Video, Sky, NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Aston Villa–Juventus e Bologna–Lille sono le partite delle italiane impegnate nella quinta giornata della fase a girone unico di Champions League. Si giocano alle 21:00: Amazon Prime Video trasmetterà in diretta tv e in esclusiva per abbonati i bianconeri in trasferta in Inghilterra; Sky e NOW manderanno in onda i rossoblù che ospitano i francesi. Interessante anche un altro incontro, si tratta di Liverpool-Real Madrid che si disputerà allo stesso orario (21:00) e andrà in onda in diretta tv e in chiaro per tutti su TV8.

La Juventus, reduce dal pareggio col Lille, affronta un avversario molto duro: è l'Aston Villa (in foto, l'attaccante Watkins) allenato da Emery. Batterlo è fondamentale per tentare l'aggancio alle prime otto posizioni in classifica, quelle che permettono l'accesso diretto agli ottavi senza passare per i playoff. La squadra di Thiago Motta è attualmente all'11° posto a quota 7 punti, a -2 dagli inglesi (ottavi con 9 punti). Il Bologna non ha più alcuna possibilità di concorrere per i playoff ma al Dall'Ara proverà a spezzare il tabù Champions che la vede con appena 1 punto raccolto e nessuna rete segnata finora.

Champions League, le partite di oggi: gli orari in TV

Le partite del mercoledì della quinta di giornata di Champions sono 9 e divise in due slot orari, alle 18:45 e alle 21:00. Due gli incontri delle italiane, che giocano entrambe in serata, si tratta di Aston Villa-Juventus in diretta su Amazon e Bologna-Lille trasmessa da Sky. La gara in chiaro per tutti su TV8 è Liverpool-Real Madrid (sempre alle 21:00). Di seguito la lista completa dei match con indicazione di orari e canali:

ore 18:45 – Stella Rossa- Stoccarda (Sky e NOW)

ore 18:45 – Sturm-Girona (Sky e NOW)

ore 21:00 – Aston Villa-Juventus (Amazon Prime Video)

ore 21:00 – Monaco-Benfica (Sky e NOW)

ore 21:00 – PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk (Sky e NOW)

ore 21:00 – Liverpool-Real Madrid (Sky e NOW, TV8)

ore 21:00 – Celtic-Brugge (Sky e NOW)

ore 21:00 – Bologna-Lille (Sky e NOW)

ore 21:00 – Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund (Sky e NOW).

Aston Villa-Juventus, dove vederla in TV: non c'è la diretta in chiaro

Amazon Prime Video trasmette in diretta tv, in chiaro, in streaming e in esclusiva per abbonati la partita Aston Villa-Juventus. Sarà visibile attraverso la app su Smart Tv oppure collegamento al sito per la messa in onda on-line. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, che avrà accanto a sé per il commento tecnico Massimo Ambrosini. Non è prevista alcuna diretta né su Sky né Tv8.

Bologna-Lille in diretta tv e streaming

Bologna-Lille sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva sui canali di Sky – Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) – e NOW. Federico Zancan e Giancarlo Marocchi racconteranno il match in telecronaca. Diretta streaming della sfida su Sky Go o, in alternativa, sempre su NOW (in pay per view).