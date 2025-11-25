Champions League, le partite di Napoli e Juventus oggi in TV: orari e dove vederle

Oggi si giocano 9 partite di Champions League valide per il 5° turno della prima fase. Scendono in campo anche Juventus e Napoli. I bianconeri in trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i campioni d’Italia al Maradona contro il Qarabag. Entrambe le partite sono in programma alle 21:00 ed entrambe in esclusiva Sky in TV e in streaming.

Dopo la pausa per le Nazionali ritornano le partite di Champions League, valide per il 5° turno della prima fase, quella a Girone unico dove sono impegnate anche quattro italiane. Oggi, martedì 25 novembre scendono in campo la Juventus di Luciano Spalletti sul campo del Bodo/Glimt e il Napoli di Antonio Conte che sfida davanti al proprio pubblico del Maradona, il Qarabag. Entrambe le sfide hanno inizio alle 21:00 e sono in esclusiva su Sky.

In totale, oggi sono in calendario in totale 9 incontri con due slot distinti: due partite si disputano alle 18:45 tutte le altre alle canoniche 21:00. Tra le tante sfide ce ne sono anche alcune molto interessanti e di altissimo livello, come Chelsea-Barcellona, Borussia Dortmund-Villarreal o Manchester City-Bayer Leverkusen. Ancora nulla è deciso sul fronte qualificazione ma superata la boa della metà delle 8 gare che ogni squadra deve affrontare, i punti in palio diventano pesantissimi. Ecco nello specifico il programma completo di oggi:

18:45

Ajax-Benfica

Galatasaray-Royale Union SG

Bodo/Glimt-Juventus

Chelsea-Barcellona

Dortmund-Villarreal

Manchester City-Leverkusen

Marsiglia-Newcastle

Napoli-Qarabag

Slavia Praga-Ath. Bilbao

Bodo/Glimt-Juventus, alle 21:00 i bianconeri di Spalletti in trasferta in Norvegia

Iniziando dalla trasferta della Juventus, per i bianconeri di Luciano Spalletti il Bodo/Glimt rappresenta una insidia di reale valore. In classifica i norvegesi sono messi male con solo 2 punti dopo 4 partite e, soprattutto, nessuna vittoria. Colpa di un calendario duro e difficile e che ora vede anche la Juventus di fronte. Sarà la classica partita della vita nel freddo del Nord perché un eventuale successo rilancerebbe il club nel novero delle possibili pretendenti ai playoff. E la Juventus? La situazione non è molto migliore per i bianconeri alla ricerca del primo successo stagionale in Europa. Sotto la guida di Tudor prima e con l'avvento di Spalletti i tre punti latitano e al momento si è fuori dai playoff. La possibilità di rientrarci passa dalla vittoria esterna che potrebbe effettivamente dare una svolta alla Champions juventina.

Dove vedere Bodo/Glimt-Juventus in diretta TV e in streaming

La partita di Champions League della Juventus in Norvegia, in programma oggi martedì 25 novembre dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV solamente sui canali Sky a pagamento. Per gli utenti, l'appuntamento è in TV su Sport Uno (201) oppure su Sky Sport (252). Per lo streaming c'è anche il servizio su NOW o utilizzando l'app dedicata per i mobile, SkyGo.

Napoli-Qarabag, la partita delle 21:00 allo Stadio Maradona

Se la Juventus non sorride, anche il Napoli deve uscire immediatamente dalle prime difficoltà europee. I campioni d'Italia di Conte scendono in campo alle 21:00 allo Stadio Maradona contro il Qarabag. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia, a favore dei partenopei ma le statistiche dicono altro: il Napoli veleggia in 25a posizione con 4 punti, mentre gli azerbaijani rappresentano una delle più belle sorprese di questa prima fase, con 7 punti, una vittima illustre (il Benfica) e un risultato straordinario (il pareggio con il Chelsea). Il Napoli dovrà dunque alzare l'asticella della concentrazione e provare a ritrovare i tempi migliori per tornare a vincere e possibilmente con tanti gol dopo la figuraccia rimediata in Olanda contro il PSV e il pareggio a reti inviolate col Francoforte.

Dove vedere Napoli-Qarabag in diretta TV e in streaming

Dove vedere la sfida del Napoli al Maradona contro il Qarabag, di oggi martedì 25 novembre alle 21:00? Anche questa partita fa parte del pacchetto Sky che fa vedere in esclusiva 185 partite a stagione della nuova Champions League 2024/2025, sia su Sky Sport 4K sia Sky Sport Calcio. Inoltre, grazie all'app SkyGo, Napoli-Qarabağ si può seguire in diretta in streaming su dispositivi mobili. Infine, resta valida anche in questo caso, la soluzione con NOW.