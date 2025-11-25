Bodo/Glimt-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: Spalletti punta su Vlahovic, le formazioni

Da quando Luciano Spalletti è arrivato sulla panchina della Juventus ha trovato solo una vittoria, in campionato contro la cremonese, seguita da tre pareggi consecutivi che non hanno rassicurato l'ambiente dopo il cambio di allenatore. Per questo l'ex CT della Nazionale deve invertire la rotta ripartendo proprio dalla Champions League dove sfiderà il Bodo/Glimt. I bianconeri scenderanno in campo oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21:00 e la partita potrà essere seguita in esclusiva su Sky.

Nell'ultima giornata la Vecchia Signora ha ottenuto soltanto un pareggio per 1-1 contro lo Sporting e attualmente è 23esima nella classifica della fase campionato della Champions con appena 3 punti raccolti in 4 partite giocate. I norvegesi sono messi peggio perché sono ventinovesimi e hanno soltanto 2 punti, quindi sulla carta la Juve ha l'occasione d'oro per vincere la sua prima partita in Europa in questa stagione e provare a rimontare.

Partita: Bodo/Glimt-Juventus

Dove: Aspmyra Stadion, Bodo

Quando: martedì 25 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Champions League fase a Campionato, quinta giornata

Dove vedere Bodo/Glimt-Juventus in TV: la diretta esclusiva della partita

La Juventus scenderà in campo in casa del Bodo oggi per la quinta partita della fase campionato della Champions League. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Non sarà disponibile la diretta tv in chiaro per questo incontro.

Bodo/Glimt-Juve dove vederla in diretta streaming: l'orario

I norvegesi ospiteranno i bianconeri nel loro stadio oggi alle ore 21:00. I tifosi potranno seguire la partita anche in diretta streaming, ma soltanto se in possesso di un abbonamento: gli utenti di Sky infatti hanno a disposizione l'app di SkyGo inclusa nella loro offerta. Inoltre la diretta streaming sarà disponibile anche su NOW.

Bodo/Glimt-Juve, le probabili formazioni della partita di Champions

Spalletti dovrà fare a meno di Gatti che da qualche giorno è alle prese con l'influenza. Al suo posto ci sarà una difesa d'emergenza con Kelly al centro e Kalulu e Koopmeiners a fare da braccetti. In avanti invece spazio a Conceicao dal 1′ accando a Openda in ballottaggio con Yildiz, per supportare Vlahovic.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti.