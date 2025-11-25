Napoli-Qarabag, dove vederla oggi in TV e streaming: Conte contro la rivelazione della Champions, le formazioni

Napoli-Qarabag gara valida per la 5a giornata di Champions League sarà trasmessa in esclusiva su Sky per la diretta TV e streaming. La partita inizia alle 21:00 e si gioca al Maradona di Napoli.

Napoli-Qarabag si gioca questa sera al Maradona con fischio di inizio fissato alle 21:00. Gara che sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sia in TV sia in streaming su Sky.

Dopo il ritorno in campo con vittoria, grazie al 3-1 sull'Atalanta in campionato, il Napoli di Antonio Conte si appresta a ripetersi anche in campo internazionale. La sfida di questa sera vede i partenopei giocarsi i tre punti in palio contro una delle squadre rivelazioni di questo inizio di Champions League, il Qarabag. Sulla carta non c'è storia ma la classifica e le statistiche indicano che sarà un match da prendere con le dovute cautele per evitare ulteriori passi falsi.

Sull'attuale cammino europeo del Napoli pesa enormemente la sconfitta in Olanda, dove ha subito sei gol dal PSV. In una fase a Girone unico dove contano prima di tutto i punti ma anche una buona differenza reti, ritornare al successo anche con un divario di reti in positivo sarebbe più che auspicabile. Eppure il Qarabag si è fin qui comportato più che egregiamente: il club dell'Azerbaijan è in perfetta linea playoff con 7 punti dopo 4 gare (ben 3 in più del Napoli) e spiccano i risultati contro il Chelsea (fermato in casa sul 2-2) e la vittoria contro il Benfica.

Il match di questa sera al Maradona, sarà diretto dal polacco Szymon Marciniak, coadiuvato dai connazionali assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Anche il IV uomo sarà polacco (Wojciech Myc), mentre al VAR ci sarà l'olandese Paulus van Boekel coadiuvato dal croato Ivan Bebek.

Partita: Napoli-Qarabag

Dove: Stadio Maradona di Napoli

Quando: martedì 25 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: SkyGo, NOW

Dove vedere Napoli-Qarabag in TV: il canale in diretta

Napoli-Qarabag è una delle nove partite in programma oggi per la quinta giornata di Champions League. Al Maradona di Napoli gli uomini di Conte proveranno a tornare alla vittoria dopo l'ultima (e la sola) che risale al 1° ottobre contro lo Sporting. Per vedere cosa accadrà bisognerà collegarsi a Sky: gli abbonati potranno seguire in diretta esclusiva la gara su Sky Sport Calcio.

Napoli-Qarabag in diretta Streaming: l'orario della gara

Anche per la diretta web, Napoli-Qarabag potrà essere vista in esclusiva solamente dagli abbonati di Sky. Si pyò utilizzare l'app a disposizione, SkyGo, utile per i dispositivi mobili. In alternativa, c'è il servizio di NOW sempre a pagamento.

Napoli-Qarabag, le probabili formazioni della gara di Champions

Conte confermerà il 3-4-3, anche se si tratta di un tridente non purissimo e schiererà Milinkovic-Savic in porta con copertura di Beukema, Rrahmani e Buongiorno in difesa. A centrocampo Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Gutierrez per le spinte laterali e il filtro in mediana, mentre il tridente vedrà Politano di nuovo titolare, favorito su Lang, con Hojlund e il rinato Neres, favorito su Elmas. Il tecnicodel Qarabag, Gurbanov si affiderà al classico 4-2-3-1: alle spalle di Duran. unica punta di ruolo, agiranno Addai, Leandro Andrade e Zoubir.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai, Leandro Andrade, Zoubir; Duran. All. Gurbanov.