Champions League in TV, dove vedere le partite di andata degli ottavi: orari e diretta in chiaro Le partite dell'andata degli ottavi di Champions si giocano martedì 4 e mercoledì 5 marzo tra le 18:45 e le 21:00. Inter unica italiana in corsa, sfida in Olanda il Feyenoord. Tutte le info su dove vedere le gare in diretta tv, in chiaro su Sky, Amazon Prime Video e TV8.

L'Inter è l'unica italiana che figura nel tabellone degli ottavi di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi scende in campo mercoledì, 5 marzo, alle 18:45 per affrontare la partita di andata contro il Feyenoord (il ritorno è previsto a San Siro per l'11 marzo ma alle 21:00). Si gioca a Rotterdam, contro gli olandesi che nei playoff hanno eliminato il Milan. In caso di passaggio del turno l'Inter affronterà la vincente del doppio confronto tra Bayern Monaco e Leverkusen. La gara dei nerazzurri sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro gratis solo per gli utenti abbonati ad Amazon Prime Video.

Le otto sfide che determineranno la griglia dei quarti sono divise in due giorni: tra le prime quattro di martedì (4 marzo) spicca il derby di Madrid tra Real e Atletico (ore 21), mercoledì riflettori puntati anche su Benfica-Barcellona. Tutte le altre partite andranno in onda – sempre per gli abbonati – sui canali di Sky Sport. Paris Saint-Germain-Liverpool è l'incontro che, mercoledì 5 marzo, sarà trasmesso in chiaro per tutti su Tv8.

Champions League, le partite: gli orari in tv

Le partite di andata degli ottavi di Champions sono in programma tra domani, martedì 4, e mercoledì 5 marzo. Sky e NOW le emittenti che le manderanno in onda solo per gli abbonati o in pay-per-view. Amazon Prime Video curerà tutti i servizi, oltre alla telecronaca, di Feyenoord-Inter. Mentre nel palinsesto di Tv8 figura il big match Paris Saint-Germain-Liverpool. Di seguito la programmazione completa con indicazione delle emittenti, compresa la possibilità di vederle tutte in contemporanea attraverso la Diretta Gol sul canale 251 di Sky:

martedì 4 marzo, ore 18:45 – Club Brugge-Aston Villa (Sky, NOW)

martedì 4 marzo, ore 21:00 – Real Madrid-Atletico Madrid (Sky, NOW)

martedì 4 marzo, ore 21:00 – Psv-Arsenal (Sky, NOW)

martedì 4 marzo, ore 21:00 – Borussia Dortmund-Lilla (Sky, NOW)

mercoledì 5 marzo, ore 18:45 – Feyenoord-Inter (Amazon Prime Video)

mercoledì 5 marzo, ore 21:00 – Bayer Monaco-Leverkusen (Sky, NOW)

mercoledì 5 marzo, ore 21:00 – Benfica-Barcellona (Sky, NOW)

mercoledì 5 marzo, ore 21:00 – Paris Sait-Germain-Liverpool (Sky, NOW, Tv8).

Feyenoord-Inter su Prime Video, come vederla in TV e streaming

Feyenoord-Inter sarà trasmessa mercoledì 5 marzo alle 18:45 in diretta tv e in streaming (sfruttando la app oppure collegandosi direttamente al sito) su Amazon Prime Video. La diretta sarà fruibile in esclusiva per gli abbonati. Chi non è registrato può usufruire di una prova gratuita di 30 giorni iscrivendosi ad amazon.it/prime. Sandro Piccinini si occuperà della telecronaca, Massimo Ambrosini lo affiancherà per il commento tecnico.