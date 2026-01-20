Champions League, dove vedere le partite di Inter e Napoli oggi in TV: orari e canali

Napoli e Inter scendono in campo in contemporanea per la penultima partita della fase campionato della Champions League: dove vedere le gare contro Copenhagen e Arsenal.

I giochi in Champions League sono quasi fatti e nella penultima giornata della fase campionato potrebbero arrivare i primi verdetti sulle qualificate agli ottavi di finale del torneo. Tanto passa attraverso Inter-Arsenal, sfida ad alta quota a San Siro che potrebbe cambiare la vetta della classifica. Diversa l'aria che si respira per Copenhagen-Napoli, uno scontro diretto per non restare fuori dagli spareggi. Le due partite si giocheranno oggi in contemporanea alle ore 21:00 e saranno trasmesse in esclusiva da Sky.

I nerazzurri sono reduci dalle due sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid che gli hanno impedito di lottare per il primo posto, ma sono ancora saldamente nelle prime otto e hanno ancora la possibilità di qualificarsi direttamente per il turno successivo. La squadra di Conte invece è precipitata alla 23esima posizione dopo il KO contro il Benfica e la trasferta in Danimarca sarà decisiva per restare agganciati almeno ai playoff ed evitare l'eliminazione anticipata.

Inter-Arsenal, dove vederla in tv e in streaming

Non sarà disponibile la trasmissione in chiaro per la partita dell'Inter che sarà trasmessa da Sky che detiene i diritti della Champions League. Si potrà seguire la sfida contro l'Arsenal in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Per gli abbonati sarà messo a disposizione il servizio streaming attraverso l'app SkyGo, ma la partita si potrà seguire su tutti i dispositivi mobili anche attraverso NOW.

Dove vedere Copenhagen-Napoli in tv

Anche per quanto riguarda la partita in Champions League del Napoli non ci saranno trasmissioni in chiaro. La sfida tra gli azzurri e il Copenhagen sarà visibile in diretta tv su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (253). La diretta streaming sarà disponibile su SkyGo, app compresa nell'abbonamento a Sky, e anche su NOW in contemporanea.