Martedì 16 febbraio, le partite di calcio in TV. Ritorna la Champions League. Stasera si disputano le prime due gare degli ottavi di finale d'andata e si parte con la gara più attesa tra quelle degli ottavi e cioè con Barcellona – Paris Saint Germain. Gli occhi saranno puntati tutti addosso a Leo Messi, che la prossima estate potrebbe passare dal Barcellona al Psg. Ma in campo scendono anche il Lipsia, semifinalista un anno fa, e il Liverpool, campione due anni fa, che giocheranno a Budapest.

Dove vedere Barcellona-PSG di Champions League

Al Camp Nou si affrontano le squadre di Koeman e Pochettino, che hanno avuto già modo di incrociarsi perché l'olandese sostituì al Southampton l'argentino qualche anno fa. Ora guidano due delle squadre migliori d'Europa e solo una potrà passare ai quarti di finale. Il Psg pare favorito, ma il precedente del 2017 aleggia su questa partita. Barcellona-PSG sarà visibile in diretta TV su Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali 201 e 252. Gli abbonati di Sky avranno la possibilità di seguire il match in streaming tramite l'app di Sky Go.

L'incontro che inizierà alle ore 21 si potrà seguire anche in chiaro su Canale 5. Mediaset che detiene i diritti in chiaro della Champions League avrà la possibilità di trasmettere due partite in chiaro degli ottavi d'andata e due di quelli di ritorno. Dunque anche in streaming si potrà seguire Barcellona-PSG grazie a Mediaset Play. Telecronaca di Andrea Marinozzi.

Lipsia – Liverpool dove vederla: canale TV e diretta streaming

A Budapest il Lipsia affronterà il Liverpool. L'arrembante e ambiziosa squadra di Nagelsmann cerca il colpaccio contro i Reds, che sono lontani parenti di quelli delle ultime tre stagioni. L'incontro degli ottavi d'andata sarà visibile in diretta e in esclusiva da Sky, che manderà in onda la partita sui canali 203 e 253. Visibile con l'app di Sky Go Lipsia-Liverpool in streaming. Mentre in tv Sky predisporrà un ‘Diretta Gol' con cui si potranno seguire alternativamente le due gare in programma. Telecronaca di Paolo Ciarravano.

