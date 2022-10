C’è un Juventus-Salernitana anche in Premier League: Saka come Candreva, è un fantasma per il VAR Una svista del VAR, identica a ciò che capitò in Juve-Salernitana ha scatenato la polemica sul primo gol di Arsenal-Liverpool: Saka è in fuorigioco ma non può venire sanzionato perché mancano le immagini su cui tracciare le linee…

A cura di Alessio Pediglieri

Dallo scorso weekend, quanto accaduto in Juventus-Salernitana in Serie A prima della pausa per le Nazionali, non è più un caso solitario, anzi. C'è un nuovo episodio molto simile in Premier League e anche illustre perché è accaduto durante il big match della 10a giornata all'Emirates Stadium, nella sfida tra Arsenal e Liverpool. E in Inghilterra si grida alla atroce beffa, visto che si era richiesto a gran voce un intervento immediato proprio per evitare episodi simili.

Dunque, il VAR sta creando problemi un po' ovunque e anche in match di cartello al di là delle competenze e delle decisioni prese dagli addetti ai monitor e dagli arbitri di campo. A decidere, come accadde all'Allianz Stadium è stata l'assenza di immagini utili per determinare una situazione delicatissima, in occasione del primo gol dei padroni di casa, segnato da Martinelli, dove il compagno di squadra Saka sembrava in fuorigioco poco prima di andare in porta. Una sensazione poi supportata e certificata da immagini che sono impazzate sui social ma che non erano utilizzabili dal VAR.

Ricorda qualcosa? Ovviamente l'episodio quasi surreale in Juventus-Salernitana entrato oramai nella casistica storica del VAR di Serie A, con Candreva che teneva in gioco Milik al momento della rete del polacco che sarebbe valsa la vittoria ma con i moviolisti che non avevano a disposizione alcuna immagine utile su cui determinare l'eventuale fuorigioco. Tante polemiche dentro il campo, altrettante fuori, con maldestri tentativi di arginare il tutto da parte della classe arbitrale, incapace di gestire lo tsunami di critiche.

Adesso tocca alla Premier dove il VAR da sempre non gode di stima da parte degli addetti ai lavori a tal punto che solo qualche settimana fa si era gridato allo scandalo successivamente ad una serie di episodi errati di valutazione. Così da farà tremare la classe arbitrale inglese e rivedere la squadra davanti ai monitor, incrementata da ex giocatori che avranno voce in capitolo sulle decisioni da prendere. Quando ci sono le immagini, perché quanto accaduto in Arsenal-Liverpool sfiora l'assurdo.

Rivedendo il primo gol di Gabriel Martinelli, che ha regalato ai Gunners un inizio importante nel big match dell’Emirates contro il Liverpool trovando la via del gol dopo soli 58 secondi, è stato viziato da una clamorosa svista del VAR. Bukayo Saka, quando ha ricevuto un passaggio dal compagno di squadra Ben White vicino alla linea di metà campo, si trovava in posizione di fuorigioco che però non è stata rilevata in sala monitor. Perché? Perché non si è riusciti a inserire nello stesso frame White e Saka per stabilire l'esatta posizione dell'attaccante dei Gunners.

L'arbitro della gara, Darren England è stato richiamato a bordo campo per visionare le immagini e sciogliere ogni dubbio, ma dopo aver controllato tutti i fotogrammi forniti dalle cinque telecamere disseminate sul campo, in nessuna si vedevano video con entrambi i giocatori inquadrati. Il VAR non ha così potuto tracciare le classiche linee di fuorigioco per determinare la posizione reale di Saka, dovendosi rimettere alla decisione dell'assistente che non aveva fischiato l'offside.

Fuorigioco che però c'era e che è stato rilanciato sui social dai tifosi del Liverpool inferociti e da tutti i detrattori del VAR. In effetti una telecamera che mostrava entrambi i giocatori c'era, la telecamera tattica sulla linea di metà campo, che a campo largo costante ha ripreso l'intera manovra. Ma quella telecamera specifica non è calibrata per giudicare i fuorigioco e no nera a disposizione della sala VAR inglese. Un po' come Candreva era rimasto un fantasma in quella italiana in Juve-Salernitana.