Castrovilli resta ancora sotto osservazione in ospedale: “Non so quando tornerò” Gaetano Castrovilli dopo il trauma addominale rimediato a Genova resterà in osservazione in ospedale ancora per un giorno anche se non ci sono criticità in atto e le sue condizioni sono buone. Il centrocampista della Fiorentina non sarà a disposizione per la gara contro l’Inter di martedì 21 settembre: quali sono i tempi di recupero del calciatore viola.

A cura di Vito Lamorte

La paura è passata ma Gaetano Castrovilli non sarà a disposizione di Italiano per la partita tra Fiorentina e Inter di martedì sera allo stadio Franchi. Il centrocampista della Viola è uscito poco dopo la mezz'ora di gioco nell'anticipo della quarta giornata di Serie A in casa del Genoa a causa di un forte trauma addominale: il numero 10 del club toscano è finito sul palo della porta avversaria in occasione di un'azione offensiva e il match si è ripreso soltanto dopo l'uscita dal campo del calciatore. Il primo a richiamare l'attenzione del direttore di gara e dei soccorsi è stato Sirigu e Castrovilli è rientrato negli spogliatoi molto dolorante: in una nota ufficiale ieri il club toscano ha comunicato che il calciatore pugliese resterà in osservazione in ospedale a Genova ancora per un giorno anche se non ci sono criticità in atto e le sue condizioni sono buone.

Il centrocampista viola non ci sarà martedì contro l'Inter e dovrebbe essere indisponibile anche per la gara con l'Udinese di domenica 26 settembre: Vincenzo Italiano spera di riaverlo a disposizione per il match contro il Napoli del 3 ottobre, altrimenti Castrovilli dovrebbe tornare arruolabile dopo la sosta.

Dal suo profilo Instagram nelle scorse ore il calciatore viola ha parlato delle sue condizioni e ha ringraziato i tifosi per la vicinanza: "Un grazie speciale a tutti coloro che hanno speso un minuto per scrivermi e si sono preoccupati dell’accaduto. Sono ancora sotto osservazione (non vedo l’ora di tornare nella mia Firenze). Anche questa volta sono stato più forte. I tempi di recupero ancora non li conosco precisamente ma quello che sono certo è di tornare più forte di prima, onorando la maglia che indosso. Grazie".

Il comunicato della Fiorentina

Questa la nota ufficiale del club viola sulle condizioni di Castrovilli.