La tragedia sfiorata sabato scorso da Christian Eriksen ha fatto passare in secondo piano il grave incidente di gioco capitato a Timothy Castagne durante il match d'esordio del Belgio agli Europei, vinto per 3-0 sulla Russia. Erano passate un paio d'ore dal malore del giocatore danese, quando – poco dopo il 20′ della sfida giocata a San Pietroburgo – l'esterno ex Atalanta è crollato al suolo col volto sanguinante dopo un terribile scontro col russo Kuzyaev.

Entrambi hanno poi lasciato il campo e ad avere la peggio è stato Castagne: per il 25enne giocatore oggi in forza al Leicester la prima diagnosi parlava di doppia frattura all'orbita dell'occhio, invece la realtà è che il belga si è procurato ben sei fratture al volto, come hanno evidenziato gli esami cui è stato sottoposto. Già a caldo il CT dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez, aveva sentenziato che gli Europei per Castagne erano finiti, adesso arriva un'ulteriore conferma dalla pesante diagnosi.

Il giocatore finirà oggi sotto i ferri: una complessa operazione che potrebbe durare fino a 4 ore. Il Belgio perde dunque uno dei suoi elementi cardine, anche se il suo sostituto Meunier non lo ha fatto rimpiangere nella sfida contro la Russia: adesso toccherà all'esterno del Borussia Dortmund giocare da titolare il resto della manifestazione continentale. Una solida alternativa per Martinez sulla fascia destra, con Thorgan Hazard piazzato dalla parte opposta.

In ogni caso, qualora il Belgio dovesse vincere gli Europei, la medaglia spetterà a buon diritto anche a Castagne, visto che è sceso in campo nella prima partita del torneo. Da adesso sarà lui il primo tifoso dei Diavoli Rossi.