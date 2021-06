Il Belgio ha vinto 3-0 contro la Russia la prima gara degli Europei 2021. La nazionale del Ct Martinez però, deve fare i conti con l'infortunio di Timothy Castagne, uscito anzitempo nella gara contro i russi per via di uno scontro di gioco con Kouzyaiev. A San Pietroburgo si era subito percepito che non si trattasse di un semplice contatto aereo poiché l'impatto tra i due giocatori è stato violentissimo. L'occhio gonfio dell'ex esterno dell'Atalanta, oggi al Leicester, ha fatto il giro del mondo.

Nemmeno la borsa del ghiaccio che gli è stato posta sul viso dai sanitari è riuscita ad alleviare il gonfiore di quella botta che ha costretto il giocatore alla sostituzione con Meunier (autore poi del gol del doppio vantaggio belga). Ma questa mattina il Belgio ha dovuto fare i conti con la realtà: Europei finiti per Castagne. Una brutta notizia per il Ct Roberto Martinez. Il giocatore ha infatti riportato una doppia frattura all'orbita dell'occhio ed è tornato in patria per sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Il Ct Martinez su Castagne: "Davvero una brutta notizia per noi"

A rendere note le condizioni del giocatore ci ha pensato la federazione belga ma ieri sera, lo stesso Ct Martinez, al termine della gara, aveva fatto subito capire che le condizioni del giocatore erano davvero al limite. Il tecnico dei ‘Diavoli Rossi' aveva mostrato poca fiducia per il recupero del giocatore: "Davvero una brutta notizia – ha detto l'allenatore in conferenza stampa – è triste vedere che Timothy sarà fuori dal torneo. Ha una doppia frattura e ora farà le cure necessarie".

Il Belgio è nel girone con la Russia, la Danimarca e la Finlandia: giovedì giocherà contro la rappresentativa danese senza il forte esterno che si è consacrato proprio in Italia con l'Atalanta di Gasperini prima del passaggio alle Foxes in Premier League.