Serie A
video suggerito
video suggerito

Cassano: “Thiago Silva voleva tornare al Milan ma Allegri gli ha fatto il gioco delle tre carte”

L’ex calciatore ha svelato il clamoroso retroscena di mercato. “Voleva chiudere un cerchio. Sarebbe venuto in bianco dicendo: fate pure voi la cifra, io vengo a fare da chioccia a Gabbia”.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Thiago Silva poteva tornare al Milan, era pronto anche a firmare in bianco. Ma Allegri ha detto no ed è andato al Porto. È il clamoroso retroscena di mercato che Antonio Cassano ha rivelato durante l'ultima puntata di Viva el Futbol. L'ex calciatore lo ha raccontato a margine della discussione sui rossoneri chiarendo che proprio la reticenza dell'allenatore è stata decisiva nonostante lo stesso Ibrahimovic si fosse speso per il centrale brasiliano svincolatosi dal Fluminense.

"Questa è un'altra delle giocate di Allegri, che ci ha messo cinque giorni per dirgli di no – le parole di Cassano, che è andato dritto al sodo per censurare l'atteggiamento dell'allenatore -. Ha fatto il gioco delle tre carte, gli ha detto: no, ma sai… è meglio che ci lasciamo come eravamo, mi serve un attaccante, non un difensore. Ma gli ha mai detto veramente di no. E Thiago Silva, che ha i c***i, ha detto: Tranquillo… trovo altro".

Thiago Silva ha 41 anni, lasciò il Milan nell'estate del 2012: venne ceduto a Paris Saint-Germain assieme allo svedese e, mai come nelle ultime ore, c'è stata davvero la possibilità di rivederlo a Milanello. Secondo Cassano, avrebbe addirittura accettato il trasferimento senza avanzare pretese, pronto a mettersi a totale disposizione del club e del tecnico.

Leggi anche
La bordata di Costacurta alla difesa del Milan: "Allegri l'ha fatta crescere, ma su questo non ha messo mano?"
Immagine

"Era disposto a venire al Milan a zero e avrebbe anche firmato un contratto in bianco – ha aggiunto l'ex giocatore pugliese -. Ha detto: fate voi il contratto e vengo. Ibrahimovic aveva detto sì mentre Allegri ha fermato tutto. Lo so per certo. Il signor Allegri gli ha chiuso il cancello a tripla mandata. Lui e Furlani hanno rifiutato di accoglierlo al Milan".

A testimonianza di quanto il sudamericano fosse determinato a giocare di nuovo in Serie A e col Milan, Cassano chiosa il suo ragionamento così: "È una roba gravissima, soprattutto per i tifosi del Milan, che sono affezionati al ragazzo, a un campione del genere, che era andato via dal Milan piangendo, senza volerlo. E adesso ci teneva a chiudere un cerchio. Sarebbe venuto in bianco dicendo: fate pure voi la cifra, io vengo a fare da chioccia a Gabbia". Ma qualcosa è andato storto e le buone intenzioni sono state messe da parte dal parere negativo di Allegri. "Non è che per rispondere ha dovuto mandare mille messaggi. Se Thiago non è arrivato è per il veto dell'allenatore, Ibra invece lo voleva. E questo ai tifosi del Milan lo voglio dire".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Milan
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
La RefCam di Mariani e la garbata risolutezza con Hojlund: "Chiedi scusa ma non a me"
Conte fa passare il Napoli per la Cenerentola raccontando una favola che non esiste
Maurizio De Santis
Cosa c'è dietro il botta e risposta tra Conte e Marotta sullo scudetto: se la sono legata al dito
De Rossi perentorio sulla spiegazione per il rigore non dato al Genoa: "Non farebbe bella figura"
Perché De Rossi non si è goduto il tributo della Roma: “Rabbia e fastidio, devo lavorare meglio”
Spalletti incalzato da un tifoso: "Mister si vince lo Scudetto", la risposta è senza filtri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views