Cassano: "Thiago Motta sembra abbia perso il gruppo. Ho saputo come fa la formazione alla Juventus" La Juventus fallimentare del pre sosta per le Nazionali è al centro del dibattito e delle discussioni: 7 gol subiti tra Atalanta e Fiorentina senza mai dare la sensazione di poter reagire. Thiago Motta e Giuntoli sono finiti tra i principali accusati da Antonio Cassano: "Uno in totale confusione e zero idee, l'altro che non dice nulla. E' una presa per il c*lo che non piace"

A cura di Alessio Pediglieri

La Juventus in caduta libera sta caratterizzando i dibattiti di questa pausa per le Nazionali. I bianconeri di Thiago Motta hanno chiuso due settimane orribili perdendo malamente contro l'Atalanta in casa e poi replicando la pessima prestazione a Firenze. Una situazione allarmante che è stata al centro del discorso di Antonio Cassano a "Viva el Futbol" dove è arrivata la classica sferzata: "Thiago è in grandissima difficoltà, totale confusione e zero idee. Come fa la formazione? Niente, ha perso di mano il gruppo".

Quattro gol dall'Atalanta allo JStadium, altri tre dalla Fiorentina al Franchi. Le due gare prima della sosta per dare spazio all'Italia di Spalletti sanno di resa incondizionata di una Juventus che ha ammainato anche l'ultima vela rimasta: quella di lottare per un posto in Champions League. Un traguardo minimo che appare in serio pericolo, mentre la crisi si fa sempre più pesante nei risultati in campo e dai segnali che arrivano dall'ambiente juventino, sul quale Antonio Cassano punta il dito: "Io parto dalle dichiarazioni di Thiago che sottolinea come anche con l'Atalanta, contro la Fiorentina siamo partiti bene… Lui giustamente si prende delle responsabilità e le colpe ma non posso credere che pensa quel che dice… Contro l'Atalanta ha preso 4 gol ne poteva prendere 8, con la Fiorentina al primo cazzotto, crolla…."

Uno sconsolato Thiago Motta a Firenze, la Juventus perderà 3-0

E allora? Dove vuol arrivare Cassano con il suo ragionamento? Fantantonio lo sottolinea subito: "A distanza di 7 mesi e davanti alle ultime due settimane disastrose, la realtà è che non ha lo status per poter allenare la Juventus. E' in totale difficoltà, in una grandissima confusione e zero idee", per dare la stoccata finale che apre al dibattito. "Poi voglio capire una cosa: ho saputo che fa la formazione in base a chi si allena meglio, al di là dei nomi… a mio parere ha perso il gruppo".

L'occasione dell'esternazione di Cassano arriva dalla presenza di McKennie esterno di punta, fuori ruolo: "Ho visto un giocatore in chiara difficoltà per una posizione non sua" ha ancora punto prima dell'intervento di Nicola Ventola che ha rincarato la dose sul povero Thiago Motta: "Non credo proprio che chi sia rimasto fuori come Yildiz o Conceiçao non si allenino bene… per non parlare dei cambi. Quando devi recuperare fai scelte precise e invece esprime confusione: lo stesso Vlahovic, non lo fai mai nemmeno riscaldare. Vedo confusione, non ha senso non considerare certi giocatori nel momento del bisogno".

Il salotto di "Viva el Futbol" con al centro il dibattito sulla crisi della Juve

Considerazioni su una Juventus in disarmo che non hanno avuto risposta vista la non presenza del tecnico nel post gara di Firenze, a favore di un Giuntoli che è stato oggetto di critiche nel salotto di "Viva el Futbol": "L'ho visto sincero quando ha detto che si va avanti così senza cambiare… ma secondo me l'unico motivo è che non vogliono spendere perché troppe sono le cose negative adesso". Un assist che Fantantonio calcia nel "sette": "Parla ma non dice nulla, niente di forte, senza una posizione. Dice: son convinto di questo progetto. E invece peggio di così nella storia della Juve in 60 non si è mai fatto. Dunque" conclude l'ex fantasista con l'ultima velenosa stoccata al mondo bianconero: "Quando si va parlare o si è forti e credibili, oppure la presa per il c*lo nei confronti dei tifosi, a me proprio non piace".