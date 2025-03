video suggerito

Giuntoli non annuncia l’esonero di Motta, ma “puntiamo alla Champions” è il manifesto del fallimento Il direttore sportivo ci mette la faccia dopo la pesante sconfitta della Juventus con la Fiorentina. “Siamo molto molto dispiaciuti. Ma siamo convinti di poterne uscire tutti insieme”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, a metterci la faccia in tv dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina. Conferma Thiago Motta, dice che resta al suo posto perché questo è il momento di stare tutti uniti. Almeno ufficialmente è così ma non c'è da metterci la mano sul fuoco considerato che la pausa di campionato è periodo abbastanza lungo che può indurre a riflessioni, a fare valutazioni, a prendere (eventualmente) decisioni solenni, definitive. "Si va avanti con Thiago Motta?", chiede il giornalista di Sky al dirigente. "Certo", è la replica senza aggiungere altro a un quesito che scotta.

La squadra ha incassato 7 gol in 2 partite: 4 dall'Atalanta, 3 al Franchi e contro la Viola è stata semplicemente disarmante perché priva di nerbo e di orgoglio (lo ha sottolineato anche Alessandro Del Piero, rimasto di stucco per quanto visto). È forse questa La vittoria del Bologna complica tutto: la squadra di Italiano è quarta grazie al successo scoppiettante con la Lazio, un risultato che spinge i bianconeri fuori dalla zona Champions. E puntare al quarto posto è l'unico obiettivo rimasto.

Poco, troppo poco per la vecchia signora che adesso rischia grosso, ritrovandosi clamorosamente ridimensionata. "Siamo molto molto dispiaciuti – ha aggiunto il diesse bianconero -. Ma siamo convinti di poterne uscire tutti insieme. Il nostro obiettivo è entrare in Champions League. È alla nostra portata e lo vogliamo raggiungere. Non parlerei, però, di obiettivi minimi o massimi. Siamo partiti da un progetto in cui contavamo di avere delle difficoltà, abbassando i salari e tutto il resto… ora dobbiamo concentrarci solo sul modo migliore per uscire da questa situazione".

Come si esce da un contesto così negativo? "Analizzando in maniera lucida quello che è successo nelle ultime settimane. Non dimentichiamo che dopo Verona in molti ci davano come potenziale vincitrice del campionato. La verità è che ci vuole equilibrio, non si può andare dalle stelle alle stalle. A livello tattico ci penserà il mister a trovare la soluzione migliore, come pure a livello psicologico".

Poi ribadisce lo stesso concetto espresso in apertura di intervista con il riferimento alla necessità di serrare i ranghi per riannodare quel filo che s'è spezzato contro l'Atalanta e poi la Fiorentina. "Tutti insieme gli dobbiamo dare una grande mano per ritrovare l'equilibrio di cui abbiamo bisogno".