Cassano svela il retroscena su Bastoni dopo Inter-Juve: “Non farò il nome di chi me l’ha detto”

L’ex calciatore ha raccontato cosa è successo tra il tecnico e il difensore dopo la bufera scoppiata per la simulazione e l’espulsione di Kalulu. E agli juventini dice: “Avete fatto più danni che la grandine e ora fate la morale a questo ragazzo?”.

Antonio Cassano non fa giri di parole per commentare il caso Bastoni–Kalulu e la vicenda della simulazione in Inter–Juventus che ha sollevato un polverone mediatico. Durante l'ultimo intervento a Viva el Futbol, l'ex calciatore ha rivelato un retroscena finora confinato tra le mura della Pinetina; un confronto faccia a faccia tra il tecnico, Chivu, e il difensore. "Lui l'ha abbracciato e ha tamponato l'inferno. Gli ha parlato in separata sede ma non farò il nome di chi mi ha detto". Contrariamente alle opinioni correnti, FantAntonio difende l'allenatore nerazzurro perché ha agito a "fin di bene" così da proteggere "suo figlio calciatore" non senza dirgli quel che era giusto ("ma non lo ha fatto pubblicamente") ma in tono paterno.

La seconda parte del suo intervento è dedicata ai falsi moralisti, ai leoni da tastiera e alla gogna mediatica (di cui ha parlato anche il presidente dell'Inter, Marotta), ai riferimenti contro la Juve che oggi strilla per le ingiustizie ma ha scheletri nell'armadio e, a suo dire, non può certo dare lezioni di alcun tipo.

Il retroscena: cosa si sono detti Chivu e Bastoni alla Pinetina

Il "tuffo" in avanti, la richiesta di seconda ammonizione, l'esultanza al momento dell'espulsione dell'avversario e la bugia sulla strattonata alla maglia sono le istantanee di quei momenti che hanno alimentato un'ondata di sdegno che è arrivata fino ai vertici della Federcalcio (per la telefonata tra il presidente, Gabriele Gravina e John Elkann).

Mentre l'opinione pubblica criticava Chivu per le sue dichiarazioni post-partita, giudicate da molti troppo "morbide" o ambigue, Cassano ha parlato di una strategia diversa. "Chivu è un uomo di una grandissima intelligenza", ha spiegato Fantantonio, rivelando di aver parlato con fonti dirette. In pubblico, il tecnico ha protetto l'ambiente e il giocatore per "tamponare l'inferno con un abbraccio", ma in separata sede, nel chiuso del centro sportivo, il discorso sarebbe stato ben diverso: un'analisi sincera e paterna sull'errore commesso dal difensore.

L'attacco di Cassano alla "gogna mediatica"

Cassano non usa mezzi termini per difendere Bastoni dagli attacchi che hanno travolto non solo il calciatore, ma anche la sua famiglia. L'ex attaccante punta il dito contro tutti, dagli stessi ex calciatori fino a opinionisti tv e giornalisti: li accusa di fomentare i cosiddetti "leoni da tastiera… e questa è una roba vergognosa", aggiunge l'ex giocatore menzionando anche come la vicenda sia andato oltre ogni limite per le minacce via social che hanno colpito la compagna e i figli del giocatore.

"Come calciatore sapete che ho parlato sempre in un certo modo di Bastoni, ma il ragazzo, la famiglia deve essere lasciata! Chi attacca Bastoni, la famiglia o i parenti di Bastoni sono dei codardi e si devono vergognare, okay? E ripeto, ricordiamoci: la morale nessuno la può fare, né tantomeno la Juve, okay? Chiudo la parentesi!".

La stoccata alla Juve: "Ha fatto più danni della grandine"

Lo sfogo di Cassano tocca anche un altro aspetto della questione a lui caro: le lezioni di morale che arrivano addirittura dall'ambiente bianconero. E qui citando alcuni episodi del passato come il gol di Muntari ("Gigi prendeva la palla a due metri dentro"), i tuffi di Krasic, Nedved e Chiellini ("non lo toccavo e andava a terra") taglia corto rispetto alla levata di scudi juventina.

"Avete fatto più danni che la grandine e ora fate la morale a questo ragazzo?", attacca con ferocia, citando situazioni personali che gli sono costate titoli e notti insonni. "Ho perso lo scudetto pure io con la Roma nel 2002, non solo l'Inter. All'Udinese squalificarono Pizarro, guarda caso all'ultima giornata c'era Udinese-Juve e la Juve era già sul 2-0 dopo pochi minuti. Poi in Roma-Juventus 1-2 (nel 2005) c'era un fuorigioco netto di Cannavaro".