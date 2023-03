Cassano smonta Vecino: “Lo fai calciare altre 50 volte e non fa gol, ha due merluzzi come piedi” Antonio Cassano nel corso dell’ultima puntata di Bobo Tv ha sminuito il gran gol segnato da Vecino al Napoli. Secondo l’ex calciatore il giocatore della Lazio riprovandoci anche 50 volte non riuscirebbe a fare gol.

A cura di Alessio Morra

Dopo otto successi consecutivi il Napoli ha conosciuto la sconfitta. Venerdì scorso, nel primo match della venticinquesima giornata di Serie A, al Maradona la Lazio giocando un match praticamente perfetto ha conquistato i tre punti. Un successo importantissimo per la corsa Champions. I biancocelesti sono balzati così al quarto posto. L'incontro è stato deciso da un gol favoloso di Matias Vecino, probabilmente il meno atteso dei calciatori di Sarri, che davanti può vantare una serie di giocatori di altissimo livello e dalla grande tecnica. Un gol da vedere e rivedere più volte che però secondo Antonio Cassano è stato realizzato in modo del tutto casuale dall'uruguagio, che è stato stroncato nel corso di una puntata della ‘Bobo Tv‘.

Al 67' di Napoli-Lazio, la squadra di Sarri attacca, anche in modo confuso, il pallone finisce nei pressi di Kvaratskhelia che prova a liberare ma effettua un disimpegno totalmente sbagliato. Perché colpisce di testa il pallone e soprattutto lo dà in orizzontale. La sfera finisce nei pressi di Vecino che si coordina e con un tiro al volo meraviglioso mette il pallone nell'angolino. Meret si tuffa, ma non può raggiungerlo, è il gol che deciderà poi la partita. Il Napoli ci prova fino all'ultimo, ma non trova il pari. Lazio così corsara al Maradona.

Matias Vecino con un gol straordinario ha deciso la partita tra Napoli e Lazio.

Sarri in copertina. E con lui Vecino. Un centrocampista che non è un habitué dei gol, ma che la porta comunque la vede bene. Questo è stato il ventisettesimo gol da quando gioca in Italia, il quarto in stagione con la Lazio. Senz'altro il più bello. Un gol però figlio di tanta fortuna secondo Antonio Cassano che è stato tranchant nei confronti di questo calciatore, che per lui anche riprovandoci decine e decine di volte non riuscirebbe ad avere la stessa sorte.

Nell'ultima puntata della ‘Bobo Tv' si sono ritrovati come al solito Daniele Adani, Antonio Cassano, Bobo Vieri e Nicola Ventola. Questo quartetto di amici ed ex calciatori che da ormai tre anni sono parte di questo programma. Quando si è arrivati a parlare del gol di Vecino l'ex calciatore di Roma e Sampdoria in scioltezza ha detto: "Io scommetterei tutto l'oro del mondo, lo farei calciare altre cinquanta volte. Lì non fa mai gol".

Immobile e Vecino festeggiano un gol che vale tre punti. La Lazio batte il Napoli 1–0.

Il concetto era già chiaro, ma è stato confermato con una metafora: "Ha due merluzzi al posto dei piedi (Vecino ndr.). Ha tirato, ha beccato il jolly nell'angolo. Ha tirato dritto per dritto. La palla è andata in porta". Secondo Cassano il fattore fortuna è stato determinante nel gran gol di Vecino che ha permesso alla Lazio di battere 1-0 il Napoli al Maradona.