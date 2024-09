video suggerito

Cassano severo su Conte: "Ha detto una cosa che fa rabbrividire, giocassi per lui mi vergognerei" Cassano ha criticato le parole che ha usato Antonio Conte per parlare dei giocatori del Napoli: "Ha detto una cosa che mi fa rabbrividire".

A cura di Vito Lamorte

Antonio Cassano ha criticato Antonio Conte e al Napoli dopo la vittoria in casa del Cagliari e il secondo posto in classifica a -1 dalla sorpresa Udinese. Dopo la falsa partenza di Verona, gli azzurri hanno cambiato marcia infilando tre vittorie consecutive ma per FantAntonio non è tutto oro quel che luccica sotto il Vesuvio.

L'ex attaccante di Roma, Inter, Milan e Sampdoria ha parlato così di Conte e delle parole che ha usato che descrivere la sua squadra nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol: "Ci ha messo la faccia dopo la partita con il Verona, si è imposto con la società, ha voluto il centravanti e l’ha avuto, ha voluto Gilmour e McTominay e li ha avuti. Lì è stato un genio. Quando dico che arriverà tra le prime quattro, lo dico perché lui al risultato ci arriva: a lui non frega un ca**o come ci arriva: l’obiettivo è quello. All’esterno dirà a tutti “Dobbiamo giocare le partite”, ma lui avrà detto alla squadra che si deve vincere lo Scudetto, perché l’idea sua è tentare di vincere lo Scudetto. Lo fa a modo suo, che a me piace zero. Quello che lui vuole, la squadra lo fa. Tu hai detto che è speciale, sotto quel punto di vista sì, perché si buttano nel fuoco per lui, ha un’alchimia con il centravanti che in Italia fa la differenza, poi va fuori dall’Italia e fa cagare. Le persone guardano sempre gli highlights, poi vai a vedere la prestazione e non è buona. Il problema grande è che la sua mentalità, la sua idea non so fin dove può arrivare. In conferenza ha detto una cosa che mi fa rabbrividire. Io, fossi suo giocatore, mi vergognerei. Quando ha detto ‘Questa squadra ha capito che si deve sporcare le mani'. Per come interpreto io il calcio, significa che devi correre, lottare. Cosa che io detesto nel calcio".

Cassano ha proseguito così: "Tu dici questo a una squadra che ha fatto questo calcio meraviglioso, tu dici a questa squadra che bisogna lottare. Questo è ciò che detesto a morte. Se io ho fatto sempre un tipo di gioco, e soprattutto il calcio più bello in Europa quando ha vinto il campionato, posso non rifarlo quello? Secondo me sì. Lui ha buttato un po’ il bastone dicendo che loro non sono più quelli. Quando chiedi di sporcarsi le mani ad una squadra che sa fare calcio, io rabbrividisco".

Cassano sulla vittoria del Napoli a Cagliari: "Fino al 60′ è stato inguardabile"

L'ex attaccante della Nazionale ha detto il suo parere anche sulla partita che gli azzurri hanno vinto a Cagliari per 4-0: "Ieri (domenica, ndr) fino al 60′ c’è stato un bruttissimo Napoli, inguardabile. Poi tutto si decide nelle due aree. Se tu fai gol e tu non lo fai. Se poi fai un miracolo ogni dieci partite, lì ne hai fatti tre di seguito. Stiamo parlando di un’altra situazione. Ma questo non è solo nella partita di ieri. Se vado a vedere la prima partita al Verona: malissimo, 3 gol subiti. La partita in casa con il Bologna, fino all’1-0 non hanno fatto bene. Li hanno fischiati. Poi hanno vinto la partita, dopo l’1-0 hanno fatto qualcosina di buono. Con il Parma meritavano ampiamente di perdere, ieri non meritavano di vincere e questo è quanto delle partite. È semplice parlare della partita di ieri: una squadra come il Cagliari crea tanto e poi non fa gol. Dall’altra parte ci sono giocatori più bravi che con mezza occasione ti fanno gol e finisce la partita. Però in queste quattro partite io non ho visto dei miglioramenti a livello qualitativo di gioco".