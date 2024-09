video suggerito

Lukaku cambia faccia al Napoli: 4-0 a Cagliari, gli azzurri tornano primi in classifica Il Napoli vince 4-0 in casa del Cagliari, grazie alle reti di Di Lorenzo (aiutato da una deviazione), Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. L’attaccante belga ha cambiato volto alla squadra azzurra, diventando subito il punto di riferimento della squadra di Conte, che torna prima in classifica dopo l’anno orribile seguito allo Scudetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

163 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli vince 4-0 a Cagliari e torna primo in classifica di Serie A dopo l'anno buio seguito allo Scudetto: gli azzurri guidati da Antonio Conte hanno vinto le ultime tre partite dopo il passo falso all'esordio a Verona e con 9 punti sono avanti a Juventus e Torino (8), in attesa che l'Inter (attualmente a quota 6) giochi stasera a Monza. A partita vista, non ci vuole un fine interprete delle vicende pallonare per capire che Romelu Lukaku, oggi schierato per la prima volta titolare dopo due settimane di intenso lavoro fisico a Castel Volturno, abbia cambiato faccia alla squadra partenopea: due assist – il primo a Di Lorenzo e poi quello bellissimo a Kvaratskhelia – e un gol per il belga, che già era andato a segno nella rimonta contro il Parma. Di Buongiorno nel finale la quarta rete per il Napoli.

Conte opera due cambi rispetto al match vinto sul Parma prima della sosta: dentro dal 1′ Spinazzola a sinistra per Olivera e in attacco Lukaku al posto di Raspadori. Nel Cagliari Nicola schiera titolare l'ex Gaetano, trequartista assieme a Luvumbo dietro Piccoli. Gli azzurri sbloccano il risultato al 18′, con una conclusione dal limite di Di Lorenzo su appoggio all'indietro di Lukaku, immediatamente calatosi nel ruolo di centroboa offensivo. Il tiro del capitano viene deviato nella propria porta da Mina, spiazzando in maniera imparabile Scuffet.

A metà primo tempo, l'arbitro è costretto ad interrompere il match per qualche minuto per le intemperanze delle due tifoserie, poi si può proseguire senza ulteriori problemi. La partita è scoppiettante, il Cagliari non ci sta ed è bravo Meret ad abbassare la saracinesca su un colpo di testa ravvicinato di Piccoli. Il secondo tempo si apre coi padroni di casa a spingere alla ricerca del pari, ma è ancora il portiere azzurro ad essere decisivo in un paio di occasioni, prima su Luperto e poi sulla sciabolata di Marin, deviata sulla traversa.

Il Napoli chiude la pratica tra il 66′ e il 70′, con l'asse Lukaku-Kvaratskhelia scatenato a scambiarsi i favori: prima il belga imbuca in profondità per il georgiano, che con un destro rasoterra brucia Scuffet, poi è Kvara ad approfittare di un erroraccio del portiere del Cagliari e servire un pallone da spingere in rete per Romelu. Chiude i conti per il 4-0 finale il colpo di testa di Buongiorno al 93′ su calcio d'angolo battuto da Neres, che era entrato al posto di Politano. Conte può sorridere dall'alto della classifica, in attesa del prossimo turno in casa della Juventus: una sfida che già ha un valore importante.