Cagliari-Napoli sospesa per 7′: tensione tra tifosi, Oriali e gli azzurri corrono sotto la curva Il caos è scoppiato intorno alla mezz'ora, l'annuncio dello speaker ha scandito quei momenti di tensione.

Cagliari–Napoli è stata sospesa al 27° del primo tempo per intemperanze tra tifosi. L'interruzione del match è durata qualche minuto a causa del tentativo di entrare a contatto tra opposte fazioni. È successo di tutto, scene già viste che rientrano in un copione triste e rappresentano solo l'ultimo atto delle "storie tese" tra supporter. Lancio di mortaretti e fumogeni, oggetti tirati da una parte all'altra scandiscono questi attimi di caos scoppiato poco dopo l'azione in cui gli azzurri sono andati vicini al raddoppio con Lukaku.

In quella bagarre è rimasto coinvolto, suo malgrado, uno steward dello stadio sardo che si trovava in quella porzione di impianto "più calda", nei pressi del settore destinato ai sostenitori partenopei. Una situazione che ha rischiato di degenerare e ha visto i calciatori del Napoli, accompagnati dal dirigente Oriali, a recarsi sotto la curva ospite per invitarli alla calma. Un tentativo estremo di mediazione avvenuto in uno scenario surreale, tra lanci di torce e bombe carta. Sette minuti, tanto è durato lo stop al match come annunciato dallo speaker. Poi c'è stata la ripresa dell'incontro proseguito per tutto il primo tempo (terminato dopo 8 minuti di recupero) con detonazioni in sottofondo.

