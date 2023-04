Cassano seguiva Mourinho e si è accorto dell’Udinese: “Vergognosa, hanno disonorato il calcio” L’ex calciatore in un video post sui social network ha commentato la partita tra Roma e Udinese, Cassano ha avuto delle parole durissime per la squadra bianconera.

A cura di Alessio Morra

Antonio Cassano non usa mai mezze misure e stavolta, nel suo tradizionale commento all'ultimo turno di Serie A, spara a zero nei confronti dell'Udinese, squadra battuta seccamente dalla Roma che all'Olimpico si è imposta per 3-0 e con quei tre punti si è attestata solidamente al terzo posto. Parole durissime quelle dell'ex calciatore di Milan e Inter.

Cassano da sempre usa toni forti, ultimamente ha dato vita a un duello rusticano, a livello verbale, con José Mourinho. Il botta e risposta tra loro è stato fortissimo. Ha iniziato l'ex calciatore, ha risposto l'allenatore della Roma, poi è arrivato il contro commento di Cassano: "Mourinho sa solo aizzare i tifosi, è un allenatore scarso".

Con attenzione, il barese, sta seguendo le partite della Roma ed ha visto anche quella con l'Udinese, il posticipo della 30 Giornata di Serie A. L'incontro è stato vinto nettamente dai giallorossi, che pur effettuando un notevole turnover si sino imposti seccamente.

La Roma ha battuto 3–0 l’Udinese, con i gol di Bove, Pellegrini e Abraham.

Il 3-0 è stato prodotto dai gol di Bove, Pellegrini, che non ha calciato il rigore, e Abraham. I giallorossi hanno così aumentato il vantaggio su Milan e Inter. L'Udinese, priva anche del suo bomber Beto (oltre che di Deulofeu), a metà ripresa ha fallito anche un calcio di rigore, parato da Rui Patricio al ‘Tucu' Pereyra.

Cassano nel suo abituale commento sul turno di Serie A ha usato delle parole durissime nei confronti dell'Udinese, che ha letteralmente distrutto: "Alla Roma non piace aver la palla, ma l’Udinese si schifava di averla, ha disonorato il calcio. Nei primi 60-65 minuti la Roma ha capito che l’Udinese non voleva fare la partita. Ha vinto meritatamente, quando tu recepisci che una squadra non vuol giocare allora sali. L’Udinese è stata vergognosa e ha disonorato il calcio".

Rui Patricio intuisce e respinge la conclusione dal dischetto di Pereyra.

Parole fortissime che non ha lasciato indifferenti i suoi followers, compresi quelli tifosi della Roma che invece danno grande merito al risultato della squadra di Mourinho, che è stata l'unica squadra italiana impegnata nelle coppe europee (in attesa della Fiorentina) a vincere nel weekend. E va da sé che quelle parole non fanno piacere soprattutto all'Udinese, e al mondo della squadra dei bianconeri friulani.