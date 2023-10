Cassano manda un messaggio Whatsapp ad Adani, è su Mourinho: non vuole venga letto in diretta Antonio Cassano scatenato alla Bobo TV contro José Mourinho ha inviato un messaggio in diretta ad Adani, poi a gran voce ha chiesto a Lele che non ne svelasse il contenuto.

A cura di Marco Beltrami

Antonio Cassano ancora una volta scatenato contro José Mourinho nell'ultima puntata della Bobo TV. L'ex attaccante barese si è soffermato con Lele Adani, Bobo Vieri e Nicola Ventola più che sulla vittoria della Roma contro il Frosinone, sulla conferenza stampa pre-partita del manager portoghese che tanto ha fatto discutere.

In particolare FantAntonio ha puntato il dito contro i pochi riferimenti calcistici offerti dall'allenatore portoghese che invece si è soffermato su altri argomenti. Dall'offerta pazza ricevuta dall'Arabia e rifiutata, ai valori interni nello spogliatoio, fino all'atteggiamento della piazza di Roma nei suoi confronti e così via. Tutto sintetizzabile nella frase: "Da lui non si è mai sentito parlare di calcio, è sempre andato fuori. Per tanti la sua comunicazione è fenomenale e per me è zero".

Una situazione a detta di Cassano favorita anche da un ambiente che ha "paura" di fare determinate domande all'allenatore: "Nell'ultima conferenza solo 6 domande, lui decideva con chi parlare e con chi non parlare. Le domande ecc". A proposito di domande l'ex di Roma, Inter, Milan e Real avrebbe tanto voluto fare una semplice domanda allo Special ovvero: "Fossi giornalista gli direi caro Mourinho visto che ti sei preso i meriti delle Coppe ecc. ecc. perché ora che stai facendo disastri non ci spieghi il perché?". Quello che è certo a suo dire è che il futuro del portoghese è segnato: "Lui è irritato perché i Fridekin lo manderanno via e non gli rinnoveranno il contratto".

A questo punto però è arrivata la "provocazione" di Adani che in precedenza si era sfogato contro Allegri: "Se noi fossimo a cena con Mourinho per voi parlerebbe di calcio? Per me sì". Una situazione che non ha smosso Cassano: "Lele chiudiamo la trasmissione che è meglio. Per chi lo ha avuto come allenatore, ripeto, a tutte le squadre e qualcuno lo conosco. Puoi stare ore e ore, ti chiede educatamente della famiglia se è tutto a posto. Tutt’altro, ma di calcio di cosa parli. Si annoia dopo 2’. Di cosa parla spiegami".

A quel punto se Vieri ha fatto riferimento ad una risposta "calcistica" di Mourinho su Lukaku, Adani ha ulteriormente spiegato a Cassano: "A me nessuno leva dalla testa che se noi siamo a cena e tu gli chiedi “Vorrei capire” in un momento dove siete voi due a parlare mentre noi, uno messaggia, uno…". Il barese allora ha preso lo smartphone e ha voluto mandare un messaggio al suo compagno di avventura per una comunicazione privata: "Adesso te lo sto mandando a te il messaggio".

Adani ha pensato che Cassano avesse frainteso: "Non te adesso che messaggi con me, non hai capito il discorso. Se siamo a cena noi cinque…". FantAntonio a quel punto mentre l'opinionista leggeva il testo del messaggio ricevuto ha cambiato espressione temendo che Lele rivelasse tutto in diretta: "Ti ho scritto, ovviamente non dirlo, è semplice. Fine, fine! Lele, fine! Ok? E basta". Cosa c'era scritto in quel messaggio?

Il discorso è finito lì con Adani che ha poi spiegato: "‘Va bene, ma se tu gli chiedi' mi spieghi come lo fai muovere Dybala” a te dice qualcosa che si riferisce al calcio. A te sì, perché si connette con quel talento". La sua risposta finale: "Sai cosa direbbe Mou: ‘Vai in campo fai quello che ti pare. Problema risolto Lele".