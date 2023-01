Carvajal umiliato da Balde durante la Supercoppa di Spagna: la differenza è impressionante Il Clasico di Supercoppa di Spagna vinto dal Barcellona contro il Real Madrid è stato caratterizzato anche dalla giocata incredibile di Balde su Carvajal. Il giovane terzino dei catalani brucia letteralmente sullo scatto l’avversario umiliandolo davanti agli occhi di tutti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid esce con le ossa rotte dalla sfida di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Il 3-1 dei blaugrana sulla squadra di Xavi rappresenta un punto di svolta del club dopo l'addio di Lionel Messi. I problemi societari, la crisi economica che ha messo a dura prova l'operato della proprietà, hanno rischiato di rovinare anni e anni di storia gloriosa. E invece il presidente Laporta, con il supporto di tutto il club, è stato in grado di attingere proprio dalla sua preziosa cantera per ricreare un gruppo forte che fa leva sui giovanissimi Pedri e Gavi protagonisti proprio a Ryad. Ma non sono stati gli unici ad aver impressionato il pubblico presente sugli spalti e quello da casa.

A catturare l'attenzione dei più attenti è stato anche Alejandro Balde Martínez, meglio noto semplicemente come Balde. Terzino sinistro spagnolo, classe 2003, a soli 19 anni è riuscito a ridicolizzare con uno scatto il ben più esperto Dani Carvajal lungo la linea di fondo. Un'accelerazione bruciante che ha fatto letteralmente saltare dalla sedia tutti e che mette in mostra l'enorme differenza di potenziale tra le due squadre. Non a caso Balde a luglio 2021 ha firmato un rinnovo contrattuale con il Barcellona fino al 2024 con una clausola rescissoria di 500 milioni di euro.

Per tutti è l'immagine emblematica della programmazione del Barcellona che nel momento di massima crisi societaria e di squadra è riuscito a prendere dalla propria cantera i campioni del domani. Coloro i quali rappresentano il presente e il futuro della squadra e che con il loro enorme valore potranno anche essere rivenduti a prezzi stratosferici. Per ora però Xavi li impiega senza problemi assieme agli altri campioni che compongono la rosa, come ad esempio lo stesso Lewandowski, creando un mix perfetto tra giovani ed esperti che sta facendo completamente la differenza. Il video isolato dai tifosi sui social è di una forza incredibile. Balde prende palla e la lancia in avanti bruciando Carvajal che resta praticamente fermo sul posto.

Il terzino sinistro del Barcellona riesce sicuramente a sfruttare la posizione vantaggiosa di trovarsi di faccia alla palla lanciata in avanti e non alle spalle come Carvajal. Il terzino del Real ha dovuto sicuramente faticare di più girandosi per inseguire un pallone che ormai era preda del velocissimo Balde. La sequenza però è devastante. Quello di Balde è una sorta di stop a seguire. Si fa praticamente 50 metri di campo per arrivare poi lungo l'out sinistro per servire un cross al centro dell'area di rigore. La giocata sfortunatamente per lui non viene premiata al meglio dai compagni di squadra che davanti alla porta si fanno poi ipnotizzare dal portiere del Real. Resta però l'incredibile immagine delle reali potenzialità di questo nuovo Barcellona.