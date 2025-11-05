Carlos Augusto e le parole di Chivu all’intervallo di Inter-Kairat: “Ha detto le parole giuste”

Una vittoria arrivata a "corto muso", solamente per 2-1 contro il Kairat, che ha permesso all'Inter di proseguire le cammino Champions League a punteggio pieno. Ma non è stata una serata facile, dove i nerazzurri hanno approcciato malissimo al match rischiando più del dovuto. Un'analisi che collima con la ricostruzione di Carlos Augusto, man of the match con il suo rasoterra da fuoriarea che ha tolto le castagne dal fuoco per un Chivu visto molto nervoso nel primo tempo e che si è fatto sentire durante l'intervallo: "Ha usato le parole giuste, ci ha dato la scossa" l'ammissione nel post partita dell'esterno.

Carlos Augusto e l'approccio dell'Inter sbagliato: "Abbiamo iniziato male, alla fine è stato importante vincere"

Carlos Augusto lo aveva ribadito alla vigilia facendo eco al proprio tecnico mettendo in guardia tutti i compagni: in Champions non ci sono mai partite semplici se non sulla carta. Ed è stato così, perché nella Champions League delle Cenerentole, anche il Kairat ha provato a fare la voce grossa, uscendo da San Siro a testa altissima, mettendo in difficoltà i nerazzurri e costringendoli a faticare più del previsto. Poi, l'epilogo che tutti si aspettavano ma in misura di gol diversa: "L'importante è il successo della squadra" ha sottolineato Carlos Augusto che si nasconde per i meriti: "Mi sto allenando bene, ma sapevo che non era facile. Il gol? Non conta tanto". Per poi mostrare invece tutti i difetti di serata: "Abbiamo approcciato male, dobbiamo migliorare in questo perché non va bene in Europa".

Il nervosismo di Chivu e la scossa all'intervallo: "Ci ha ripresi, mancava la concentrazione"

L'Inter ha faticato, ha sbagliato tantissimo, ha rischiato anche di finire male e con una figuraccia che avrebbe compromesso il cammino fin qui immacolato in Champions League. Un successo arrivato anche grazie ai cambi di Cristian Chivu che ha messo mano alla squadra in più di una occasione, con Carlos Augusto che poi l'ha risolta, tra i titolari dal primo minuto. Ma decisivo è stato quanto accaduto nell'intervallo: "Perché scarsa concentrazione? Ci sono giornate in cui uno o un altro non ci sono e questo può capitare" ha spiegato ancora Carlos Augusto. "Chivu era un po' nervoso? Si è vero e aveva anche ragione: eravamo lenti e nello spogliatoio si è fatto sentire. Ha usato le parole giuste ed ha rialzato la nostra attenzione".