Carlos Alcaraz è un fenomeno anche nei pronostici: non ha sbagliato niente su Real Madrid-Barcellona

Il numero 1 del tennis ha risposto a una domanda a Parigi, ha fatto il pronostico di Real Madrid-Barcellona. Alcaraz ha indovinato il risultato esatto e pure i marcatori.

Il numero 1 della classifica ATP Carlos Alcaraz si trova a Parigi, dove si appresta a giocare il torneo 1000 che lo vedrà protagonista insieme a Jannik Sinner. La solita battaglia che è fondamentale soprattutto per la corsa al numero 1 della classifica mondiale. Da lì ha partecipato a un giochino e ha fatto un pronostico sul Clasico, Real Madrid-Barcellona. Alcaraz si è confermato un fenomeno, indovinando il risultato esatto e pure i marcatori. Pazzesco.

Risultato esatto e marcatori, profetico Alcaraz

I pronostici li sbaglia solo chi li fa. Una frase fatta, ma giustissima. Chi non fa non sbaglia. Uno come Alcaraz, abituato, sempre, a giocare all'attacco, seppur da fondo, non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto un pronostico di Real Madrid-Barcellona. Alcaraz non si è nascosto, ha osato, ciò non stupisce, anche se Carlos è un grande tifoso del Real, che si complimenta a ogni grande successo. Lo spagnolo prima della partita ha detto: "Il mio pronostico? Credo che vincerà il Real Madrid per 2-1. Segneranno Kylian e Jude".

"Real Madrid-Barcellona finirà 2-1"

Ha la palla di vetro Alcaraz, che si potrà dire che ha puntato sui giocatori più noti e più forti, ma poteva magari anche citare Vinicius, furioso alla fine per la sostituzione e che ha innescato una mega rissa dopo un gesto a Yamal, e soprattutto ha centrato in pieno il risultato. Il pendolino di Carlos, citando, chissà se verrà riproposto in futuro e non resterà ce vedere se nuovamente Alcaraz centrerà in pieno un pronostico.

E ci sarebbe pure da fargli delle domande sui risultati dei principali tornei tennis, al netto della pre-tattica, della scaramanzia e del rispetto per il suo grande rivale Jannik Sinner, con il quale si è diviso gli ultimi otto titoli dello Slam.