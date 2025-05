Caprile verso la panchina a Napoli: il vice Sherri dovrebbe giocare la sfida Scudetto nel Cagliari

video suggerito

Elia Caprile è il titolare del Cagliari, ma venerdì sera al Maradona potrebbe cedere il posto tra i pali al suo vice Sherri, che non gioca da dicembre, nella sfida che vale lo Scudetto per il Napoli: i motivi della decisione.

A cura di Paolo Fiorenza

Elia Caprile è il titolare indiscusso del Cagliari appena salvatosi, ma il 23enne portiere veronese con molta probabilità non giocherà venerdì sera al Maradona la sfida Scudetto che potrebbe dare al Napoli il quarto Scudetto della sua storia, il secondo in tre anni. Gli azzurri sono un punto avanti all'Inter e dunque vincendo contro i sardi non dovranno curarsi del contemporaneo match della squadra di Inzaghi a Como. Caprile è un punto fermo di Davide Nicola, ma contro il Napoli dovrebbe accomodarsi in panchina per fare posto al suo vice, il 27enne albanese Alen Sherri.

Perché il titolare Caprile potrebbe non giocare Napoli-Cagliari

Alla base della decisione di avvicendare i due portieri, in una gara in cui il Cagliari non ha obiettivi da inseguire se non fare il massimo per onorare il campionato e lo sport, ci sarebbero motivi di opportunità. Meglio evitare retropensieri da parte di chi non aspetta altro per spargere veleno – spiega ‘Tuttosport', che dà per probabile la panchina di Caprile – alla luce del fatto che Elia è un calciatore di proprietà del Napoli, da inizio gennaio in prestito (con diritto di riscatto fissato a 8 milioni) nella società di Giulini. Vedi mai che il ragazzo venga tradito dalla pressione e commetta qualche errore proprio nel match contro gli azzurri: ci sarebbe sicuramente qualcuno pronto a metterlo sotto accusa, questo il ragionamento dietro la scelta.

Elia Caprile titolare col Napoli in questa stagione: qui è in Coppa Italia, ma ha giocato 4 volte anche in campionato

Qualora l'anticipazione venisse confermata, toccherebbe a Sherri difendere i pali del Cagliari al Maradona: l'estremo difensore di Scutari è arrivato in Sardegna la scorsa estate, prelevato per 300mila euro dall'Egnatia. In questa stagione Sherri ha 6 presenze da titolare consecutive in campionato, a cavallo tra novembre e dicembre, quando Scuffet finì in panchina per scelta tecnica. Da allora è sempre rimasto fuori, adesso potrebbe toccare a lui la passerella del Maradona dopo che il Cagliari ha festeggiato la salvezza battendo il Venezia domenica scorsa (sesta salvezza in otto anni per Nicola).