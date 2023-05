Caos in Olanda, una nuvola nera avvolge Groningen-Ajax: partita interrotta definitivamente Ancora problemi di ordine pubblico nel calcio olandese: Groningen-Ajax è stata prima sospesa e poi definitivamente interrotta per le intemperanze del pubblico di casa.

A cura di Paolo Fiorenza

Calcio olandese ancora una volta in prima pagina e non per motivi legati alle prodezze dei calciatori in campo: la partita della terzultima giornata di Eredivisie tra Groningen e Ajax è stata prima sospesa e poi definitivamente interrotta per le intemperanze del pubblico di casa, che ha protestato nella peggior maniera possibile per la retrocessione già matematica della squadra in seconda divisione dopo 23 anni.

La decisione dell'arbitro è arrivata dopo due fitti lanci di fuochi d'artificio che hanno sollevato una grosse nube nera e reso l'aria sul campo irrespirabile. I primi problemi ci sono stati al sesto minuto, allorquando dagli spalti dell'Euroborg Stadion di Groningen sono stati lanciati fumogeni e un tifoso è entrato in campo con uno striscione di protesta tra le mani, prima di essere placcato dagli addetti alla sicurezza.

Successivamente, poco dopo la ripresa del gioco avvenuta dopo un quarto d'ora di pausa, dalle tribune sono stati lanciati nuovamente artifici pirotecnici che hanno reso inevitabile la sospensione del match a titolo definitivo da parte dell'arbitro Jeroen Manschot. Il direttore di gara ha preso la decisione di concerto con la Federcalcio olandese e le autorità locali, per motivi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Tutta la procedura seguita è in linea col recente inasprimento da parte della KNVB delle linee guida sul tema, dopo diversi incidenti negli stadi: basti pensare a quanto accaduto lo scorso aprile in occasione di Feyenoord-Ajax, ugualmente sospesa per lancio di fumogeni venefici. Secondo quanto stabilito, quando vengono lanciati degli oggetti in campo il gioco viene temporaneamente interrotto dall'arbitro. In caso di una seconda infrazione, la partita sarà sospesa definitivamente: è quello che è accaduto per Groningen-Ajax.

Peraltro non una sorpresa, visto che negli ambienti della tifoseria di casa si parlava nei giorni precedenti di una protesta di un certo peso. Prima del fischio d’inizio erano stati esposti striscioni contro il club, quindi sono volati in campo i fumogeni. Al momento non si sa quando il match verrà ripreso per giocare i restanti 80 minuti (il punteggio era fermo sullo 0-0): c'è anche l'ipotesi che il Groningen venga sanzionato con lo 0-3 a tavolino.