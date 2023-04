Un fungo tossico si alza dallo stadio, Feyenoord-Ajax viene sospesa: condizioni impossibili Un inferno dantesco allo stadio de Kuip di Rotterdam per la semifinale di Coppa d’Olanda tra Feyenoord e Ajax: l’arbitro è costretto a sospendere la partita una prima volta per il fumo nerissimo, poi ancora per un oggetto che colpisce alla nuca Klaassen facendolo sanguinare copiosamente.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene incredibili durante Feyenoord-Ajax che si gioca stasera: De Klassieker, la partita con la P maiuscola del calcio olandese, non tradisce mai le attese, vista la grandissima rivalità esistente tra i due club. Una rivalità che è storica nel vero senso del termine, visto che rispecchia quella secolare tra le città di cui le due squadre sono espressione, Rotterdam e Amsterdam.

Lo spettacolo in campo del Classico è spesso superato da quello offerto dalle tifoserie, che in occasione della sentitissima sfida allestiscono colossali coreografie, che a volte tuttavia si spingono decisamente oltre, con l'impiego di fumogeni e altri artifici pirotecnici non privi di pericoli. È accaduto esattamente questo stasera, in occasione della semifinale di Coppa d'Olanda tra le due compagini, che si gioca in gara secca in casa del Feyenoord, lo stadio de Kuip.

Era passato appena mezzo minuto dal fischio d'inizio, quando è scoppiato l'inferno: i tifosi del Feyenoord hanno fatto esplodere così tanti fuochi d'artificio che l'interno dello stadio si è riempito di un fumo nerissimo che ha reso l'aria irrespirabile ed evocato uno scenario quasi dantesco. Immagini impressionanti all'interno dell'impianto, ma non meno nella visione esterna: si vede un fungo tossico scuro alzarsi dal de Kuip.

Impossibile giocare in quelle condizioni: l'arbitro Lindhout è stato dunque forzato a sospendere il match in attesa che il fumo mefitico si disperdesse. I calciatori di entrambe le squadre peraltro sono rimasti in campo, costretti a respirare sostanze tossiche che certamente non giovano prima di una prestazione sportiva.

C'è voluto qualche minuto perché il direttore di gara decidesse di far riprendere il gioco, una volta che la maggior parte del fumo era uscita dallo stadio.

L'Ajax si è portato poi avanti 2-1, con reti di Tadic e Klaassen, ma nel secondo tempo proprio quest'ultimo è stato colpito alla testa da un oggetto lanciato dagli spalti, forse un accendino: è accaduto sull'unico lato del de Kuip dove non ci sono reti di protezione. Le immagini hanno mostrato chiaramente il 30enne nazionale olandese sanguinare copiosamente alla nuca. L'arbitro ha dunque deciso di sospendere nuovamente la partita, stavolta a tempo indeterminato, viste le gravi intemperanze del pubblico di casa.

I giocatori delle due squadre si sono recati negli spogliatoi in attesa di capire se successivamente ci sarebbero state le condizioni di riprendere il match. La leggenda del Feyenoord e vice allenatore John de Wolf a quel punto si è rivolto ai propri tifosi parlando ad un microfono al centro del campo e li ha esortati a "usare il buon senso, dannazione".

Ha aggiunto che i giocatori erano pronti a riprovarci, ma avrebbero avuto bisogno del sostegno dei tifosi, che hanno applaudito. Entrambe le squadre sono poi rientrate in campo dopo qualche minuto e la partita è ripresa dopo mezzora di interruzione, senza Klaassen, sostituito da Brobbey. Il risultato non è più cambiato fino al termine ed è dunque l'Ajax a raggiungere in finale di Coppa d'Olanda il PSV.