Israele può giocare la Coppa America: che cos’è l’accordo con la CONMEBOL e come funziona

Perché Israele può giocare la Coppa America: che cos'è l'accordo tra la Federcalcio israeliana (IFA) e la CONMEBOL e come funziona.

A cura di Vito Lamorte

La nazionale di Israele può giocare la Coppa America? Si tratta di un'ipotesi da non scartare dopo l'accordo tra la Federcalcio israeliana e la CONMEBOL, che governa il calcio nell'America Latina. L’intesa prevede la partecipazione della nazionale maggiore alle prossime edizioni del massimo torneo per le selezioni maggiori ma la Federazione israeliana non sembra intenzionata a lasciare la UEFA in questo momento, al contrario di quanto fatto dall’Australia che è passata dalla confederazione oceanica a quella asiatica poco tempo fa.

In merito ad una possibile partecipazione di Israele alla Coppa America non ci sono ancora riscontri ufficiali ma non sarebbe la prima volta che una nazionale non ufficialmente affiliata all'organismo del calcio sudamericano partecipa alla competizione: in passato il Giappone ha già partecipato due volte alla Coppa America, mentre una volta è toccato al Qatar. Australia e Cina hanno rifiutato l’invito della confederazione sudamericana per motivi organizzativi.

Perché Israele può giocare la Coppa America

La Federcalcio israeliana (IFA) ha firmato un accordo con la CONMEBOL, l’organismo del calcio sudamericano, proprio in vista di una possibile partecipazione della nazionale maggiore alle prossime edizioni della Coppa America.

Israele non si è qualificata per la fase finale di Euro 2024 e non dovrebbe lasciare l'UEFA per poter prendere parte al torneo.

Che cos'è l'accordo IFA-CONMEBOL e come funziona

L’intesa tra IFA e CONMEBOL prevede la partecipazione della nazionale maggiore alle prossime edizioni della Coppa America e questa situazione potrebbe verificarsi già nella manifestazione che si terrà nel 2024.

Il presidente dell'IFA, Zuares, ha rilasciato queste dichiarazioni a The Athletic: "Questo è un momento storico particolarmente emozionante, una svolta internazionale per la nostra Federazione. Spero davvero che la nazionale israeliana faccia parte dei tornei più importanti organizzati dalla CONMEBOL, compresa anche la Coppa America".