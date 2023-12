Cambiaso spiazzato da un tifoso dopo Juve-Napoli: “La tua maglia la conservo con quella di Ronaldo” Andrea Cambiaso resta spiazzato dalle parole di un tifoso bianconero dopo Juventus-Napoli. Il terzino della squadra di Allegri fa un autografo alla sua maglia e poi si sorprende: “La metto vicino a quella di Ronaldo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Andrea Cambiaso è stato uno dei grandi protagonisti di Juventus-Napoli. La vittoria dei bianconeri contro i campioni d'Italia in carica è arrivata anche per merito suo. Il terzino, che contro i partenopei ha giocato a destra, è stato l'autore del cross decisivo e dunque dell'assist per il colpo di testa vincente di Gatti. L'ennesima conferma che Allegri ha fatto benissimo fino a questo momento a puntare sul giovane esterno in attesa di capire, anche dopo il ritorno di Weah, ci preferire sulla corsia destra.

Nel frattempo però Cambiaso sembra aver già conquistato i tifosi bianconeri. Allegri ha fatto bene a tenerlo in estate anche per via della sua immensa umiltà mostrata in occasione dell'incontro con un sostenitore juventino al termine di Juve-Napoli. Cambiaso lo incrocia in mix zone e resta sorpreso quando gli viene chiesto di autografare la sua maglia bianconera. "Complimenti per come hai divorato Kvara" gli dice il tifoso prima di lusingato completamente dalle sue parole.

Il tifoso bianconero saluta calorosamente il giocatore che ringrazia con grandissima umiltà. A questo punto il sostenitore bianconero chiede a Cambiaso di firmargli la maglietta. L'esterno della squadra di Allegri non si tira indietro e lo accontenta. A quel punto resta spiazzato dalle parole del tifoso della Juventus: "Questa la metto vicina a quella di Cristiano Ronaldo". Cambiaso reagisce subito stupito a ciò che gli ha appena detto: "Oh la Mad***a".

È la reazione di chi cerca di tenere i piedi per terra nonostante sappia benissimo che questa annata alla Juventus rappresenti la sua grande occasione in carriera. L'assist a Gatti è stata solo la ciliegina sulla torta di una partita quasi perfetta dell'esterno bianconero capace di annullare completamente Kvara in quasi tutte le sue giocate. Toccherà ora ad Allegri capire se sulla corsia destra sarà Cambiaso o Weah a dargli maggiori garanzie per il prosieguo della stagione che vede la Juventus lanciatissima nella parte alta della classifica di Serie A.