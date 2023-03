Cambia la durata delle partite di calcio, è ufficiale: dal prossimo 1 luglio aumentano i recuperi L’IFAB ha ufficializzato l’aumento dei tempi dei recuperi delle partite di calcio: inserita una nuova voce nell’elenco.

A cura di Paolo Fiorenza

Un'avvisaglia che le cose sarebbero cambiate si era avuta durante gli ultimi Mondiali, quando fin dalla prima partita del torneo in Qatar si era assistito a prolungamenti davvero massicci del tempo di gioco delle partite, sia del primo che soprattutto del secondo tempo. Adesso quella che era stata soltanto una direttiva data ai direttori di gara della rassegna iridata dal presidente della Commissione Arbitrale della FIFA Pierluigi Collina è diventata una nuova regola ufficiale del gioco del calcio codificata dall'IFAB, l'unico organismo deputato ad apportarvi modifiche.

La modifica in questione. che tocca la ‘Regola 7 – La durata della partita' e riguarda l'aumento del tempo di recupero (Comma 3), sarà ufficiale dal prossimo 1 luglio. In particolare, nell'elenco delle cause del prolungamento dei match relativamente ad entrambi i tempi, viene inserita una voce: i "festeggiamenti per i gol".

La nuova formulazione della Regola 7 Comma 3 del regolamento del gioco del calcio 2023/24

Questa voce era già presente a titolo di esempio all'interno di "qualsiasi altra causa" che avrebbe dovuto portare l'arbitro ad allungare il recupero. Adesso diventa un punto separato dell'elenco, esattamente come lo sono le sostituzioni, per le quali abitualmente si calcolano 30 secondi a cambio effettuato da parte degli allenatori.

Nel caso delle celebrazioni dei gol, la base di partenza dovrebbe essere simile, ovvero sui 30 secondi, ma non è da escludere che qualora siano particolarmente lunghe – messe in atto magari anche per perdere tempo nei finali delle partite – il direttore di gara decida di valutarle in maniera più ‘pesante', con conseguente ricarico sul recupero.

Il recupero di 10 minuti nel secondo tempo di Argentina–Olanda ai Mondiali: potremmo vederlo spesso

Facendo due conti, con tutti e tre gli slot di cambi utilizzati da entrambe le squadre nel secondo tempo e qualche gol segnato nella ripresa, in aggiunta a qualche sosta del gioco per infortuni dei calciatori o momenti di tensione con conseguenti baruffe o cartellini, si potrebbe arrivare a maxi recuperi vicini ai 10 minuti, esattamente come avvenuto ai Mondiali.