Calhanoglu dice cos’è successo con Lautaro Martinez all’Inter: “Eravamo pieni con la testa”

Hakan Calhanoglu è tornato all'Inter pronto per iniziare la nuova stagione in nerazzurro. Dopo le parole del suo agente il quale ha confermato definitivamente che il centrocampista sarebbe rimasto a Milano escludendo qualsiasi tipo di ipotesi Turchia dopo le voci su Galatasaray e Fenerbahçe, l'ex Milan ci ha messo la faccia parlando lui stesso del suo futuro. Calhanoglu è arrivato ad Appiano Gentile, preceduto da Piero Ausilio con cui oggi ci sarà il primo confronto tra club e centrocampista turco. Il fantasista dell'Inter si è fermato a rispondere alle domande di alcuni giornalisti presenti all'esterno della struttura commentando anche uno striscione apparso proprio in mattinata:

"Onesto, leale, interista. Hakan uno di noi". Il turco è sembrato colpito: "Lo striscione l'ho visto, è un bel messaggio, è chiaro". La sua permanenza appare scontata ma è necessario prima un confronto con il club e anche con lo spogliatoio specie dopo le parole di Lautaro Martinez in diretta tv al termine del ko al Mondiale per Club col Fluminense. "Con Lautaro tutto ok abbiamo già parlato quindi non c'è problema – ha detto -. Siamo professionisti, siamo maturi". Ma poi spiega i motivi di quel duro attacco in tv.

Calhanoglu ha iniziato a curare il problema al polpaccio proprio negli States.

"Abbiamo parlato con Lautaro, siamo professionisti, siamo maturi – ha spiegato Calhanoglu -. Quando tornerà il capitano lo abbracceremo e basta". Nessun problema dopo quanto accaduto al Mondiale per Club, competizione che per il turco ha rappresentato praticamente la fine della stagione per via di un infortunio al polpaccio:

"Eravamo pieni con la testa e ora siamo tutti rilassati e guardiamo in avanti". Ma quelle di Calhanoglu sono state vacanze a dir poco particolari. Gli accostamenti di mercato che l'hanno visto più volte vicino al Galatasaray hanno evidentemente irritato il fantasista turco.

Calhanoglu durante il Mondiale per Club.

Le parole di Calhanoglu sulle tante voci di mercato che l'hanno interessato

"Parleremo quando sarà il momento – ha spiegato -. Le vacanze sono state un po'… non facili, tante speculazioni, però eravamo sempre in contatto con l'Inter quando ha mandato via i 4 giocatori infortunati e noi abbiamo lavorato, io ho fatto la preparazione lì e sono tornato nella migliore condizione per cominciare e lavorare". E aggiunge: "Fisicamente il polpaccio è tutto ok". Il mercato dunque per Calhanoglu è da considerarsi chiuso:

"Come succede ogni anno, questa volta un po' di più ma non ho detto niente perché volevo che i nostri tifosi vedessero il mio ritorno qui e sono contento di restare – conclude -. Ho detto sempre che di voler continuare qui. Vediamo ora cosa succederà in questi anni anche per il rinnovo però il mio obiettivo è essere qui e vincere trofei".