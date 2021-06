Hakan Calhanoglu lascerà il Milan. L'idea c'è da tempo, adesso potrebbe essere arrivato il momento di metterla in atto. Dopotutto la società rossonera non ha intenzione di cedere alle richieste di aumento dell'ingaggio di fronte ad un giocatore arrivato a scadenza malgrado i tentativi passati del club di trovare un accordo per il rinnovo. Così, anche se il Milan non incasserà nulla perdendo di fatto un patrimonio tecnico importante, il club si consolerebbe con il risparmio sull'ingaggio e per Calhanoglu potrebbe arrivare un sorriso smagliante: in Qatar c'è un'offerta per lui a 32 milioni per tre anni.

Dunque, il silenzio di questi mesi da parte di Calhanoglu nei confronti di una dirigenza che lo aveva cercato per un dialogo, sa di addio anticipato e confermato dai fatti. Nessuno, Paolo Maldini in primis, ha intenzione di ritornare sui propri passi e si è fermi nel proseguire con la linea adottata anche con un latro big oramai in partenza: Gigio Donnarumma. Dunque, nessuna trattativa al rialzo in base alle richieste del giocatore tracciando una linea oltre la quale il club non ha intenzione di spingersi.

Come per Donnarumma, anche per Calhanoglu le porte di una trattativa erano rimaste aperte fino all'ultimo, sottolineando però che i parametri di dialogo non erano quelli proposti dal centrocampista e dal suo entourage. Calhanoglu ha chiesto un ritocco importante dell'ingaggio, un aumento che lo avrebbe portato al raddoppio, dagli attuali 2.5 milioni di euro a 5. Impossibile per il Milan sostenere una trattativa con questi parametri e così è calato il gelo, che finirà a fine giugno a scadenza di contratto.

Perché Calhanoglu ha deciso di non scendere a ‘compromessi' con il Milan? Di certo perché a scadenza è un parametro zero e può guardarsi liberamente attorno valorizzando il proprio monte ingaggi senza un costo per il cartellino. Anche l'approdo in Champions League per il giocatore non è apparso un motivo sufficiente per sposare la causa rossonera. E così finirà in Qatar, dove sembra che i ricchi sceicchi dell'Al Duhail abbiano per lui un'offerta che, in tempi di carestia quasi totale, non può essere rifiutata: 32 milioni per un contratto di 3 anni, pari a 10,6 milioni a stagione.