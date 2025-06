video suggerito

Calendario Serie A 2025-26, orario e dove vedere il sorteggio in TV e streaming: criteri e regolamento Oggi alle 18:30 sorteggio e presentazione del calendario di Serie A 2025-2026. Diretta TV in chiaro e gratis per tutti sui canali ufficiali della Lega Serie A, collegamento live su DAZN, Sky e NOW. Regolamento, criteri e le variabili Milan, Inter a San Siro per le Olimpiadi Invernali 2026.

Il calendario di Serie A 2025-2026 è sorteggiato e presentato oggi a partire dalle 18:30. La prima giornata, rispetto agli anni scorsi, si giocherà nel week-ed di sabato 23 e domenica 24 agosto, non ci sarà alcuna sosta natalizia e le uniche pause previste sono quelle per la Nazionale, due i turni infrasettimanali. A trasmettere la presentazione in diretta tv e in streaming sarà DAZN, oltre a Sky e NOW (sempre per abbonati). Ma il sorteggio sarà visibile gratis, live in tv e in streaming anche sui canali ufficiali della Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su Radio TV Serie A con RDS. Sarà possibile seguirlo anche attraverso la diretta live dell'evento su Fanpage.it.

L'evento è ospitato nel Teatro Regio di Parma: poco alla volta, saranno pubblicati i 38 abbinamenti, giornata per giornata, delle 20 squadre che compongono il prossimo campionato che vedrà il Napoli campione d'Italia impegnato della difesa dello scudetto. Le novità nella nuova griglia delle formazioni sono Cremonese, Pisa e Sassuolo neo promosse dalla Serie B: prendono il posto delle retrocesse Empoli, Venezia e Monza.

Quando inizia la nuova stagione della Serie A, le date del campionato 2025/26

Il primo turno del campionato di Serie A 2025-2026 si giocherà, considerando anche gli anticipi, nel week-end di sabato 23 e domenica 24 agosto, una novità rispetto al recente passato quando il fischio d'inizio era fissato per la metà dello stesso mese. Per quando è prevista l'ultima giornata? La data cerchiata in rosso è quella del 24 maggio 2026. Ufficializzati oggi anche i turni infrasettimanali e la programmazione in vista delle festività natalizie. Le soste previste per gli impegni della Nazionale italiana sono quattro: 6 settembre, 5 ottobre, 16 novembre, 22 marzo 2026. Di seguito tutte le date del campionato 2025-2026:

Prima giornata 24/8/2025

Turni infrasettimanali

29/10/2025

6/1/2026

29/10/2025 6/1/2026 Soste per la Nazionale

07/09/2025

12/10/2025

16/11/2025

29/03/2026

07/09/2025 12/10/2025 16/11/2025 29/03/2026 Ultima giornata

24/05/2026

Le 20 squadre della Serie A 2025-2026

Rispetto all'anno scorso, ai nastri di partenza del campionato ci saranno le neopromosse Cremonese, Pisa e Sassuolo. Il Napoli di Antonio Conte ha chiuso la scorsa edizione di Serie A davanti a Inter, Atalanta, Juventus ed è la squadra detentrice dello scudetto. Di seguito le 20 squadre con le 3 neopromosse: Napoli (campione d'Italia), Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio, Milan, Bologna, Como, Torino, Udinese, Genoa, Verona, Cagliari, Parma, Lecce, Sassuolo, Pisa, Cremonese.

A che ora sarà sorteggiato il calendario della Serie A 2024-25

La cerimonia di sorteggio e presentazione del calendario di Serie A è prevista per oggi a partire dalle 18:30. Una volta inserito tutti i parametri nell'elaboratore dei dati, saranno rese note tutte le 38 giornate di campionato, comprensive anche delle pause previste. Gli accoppiamenti in tabellone e la programmazione avvengono in netto anticipo rispetto a un anno fa, quando bisognò aspettare fino alla prima settimana di luglio.

Dove vedere il sorteggio in TV e streaming

DAZN trasmetterà l'evento in diretta tv e in streaming in esclusiva per gli abboati. Il sorteggio del calendario sarà visibile anche live in tv e streaming gratis attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su Radio TV Serie A con RDS. Sempre se abbonati, in alternativa ci si potrà sintonizzare anche su Sky e NOW. A condurre la trasmissione sono Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con gli Ambassador di Lega Serie A Christian Vieri e Ciro Ferrara per i commenti in studio.

Il regolamento e i criteri del sorteggio del calendario di Serie A

Regolamento e criteri per la composizione del campionato di Serie A ricalcheranno quelli della scorsa stagione ma con una variante ulteriore per Milan e Inter alla luce delle Olimpiadi Invernali di Milan-Cortina 2026 che vedranno lo stadio di San Siro occupato per le cerimonie di rito: entrambe esordiranno al Meazza.

Per il resto si procederà facendo sì che la composizione del girone d'andata sia diversa da quella del girone di ritorno (il cosiddetto calendario asimmetrico). Ci dovrà essere un minimo di otto giornate di differenza tra la partita d'andata e di ritorno contro la stessa squadra. Le quattro squadre impegnate in Champions League non potranno essere abbinate ad altre che giocano in Europa League e in Conference nelle giornate a ridosso dei turni di coppe (giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA "back to back"). I derby "sono calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9)". A proposito dei turni infrasettimanali, sono due quelli previsti (giornate 9ª e 19ª). Niente sosta invernale: il campionato si fermerà "solo in occasione delle 4 finestre Fifa (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo)" mentre nel periodo natalizio si scenderà regolarmente in campo nei week-end del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio. Ultima discriminante, al cosiddetta alternanza degli incontri in casa e in trasferta che riguarda alcune squadre: Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino, Fiorentina e Pisa con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo permetteranno.

Le variabili Inter e Milan per le Olimpiadi invernali 2026

Il Comitato Olimpico Internazionale utilizzerà lo stadio di San Siro per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 tra il 26 gennaio e il 7 febbraio. Inter e Milan dovranno giocare per forza in trasferta: l'ultimo week-end calcistico in cui beneficeranno del Meazza sarà quello del 24-25 gennaio 2026. La decisione di far disputare alle milanesi la prima giornata di Serie A è motivata da mera opportunità: smaltire subito slot casalinghi così a evitare intoppi successivi. Calendario alla mano, quindi, l'Inter giocherà il 20 o il 21 gennaio in casa, il 28 gennaio in trasferta. Di seguito la programmazione di Inter e Milan tenendo conto di San Siro occupato dal CIO:

23-24 agosto – Inter e Milan in casa (Serie A)

20 o 21 gennaio – Inter in casa (Champions League)

28 gennaio – Inter in trasferta (Champions League)

⁠31 gennaio/1°febbraio – Inter e Milan in trasferta (Serie A) ⁠

7-8 febbraio – Inter e Milan in trasferta (Serie A)

Bisognerà fare i conti con una situazione del genere anche per la Coppa Italia. Sulla base delle esperienze precedenti, in quel periodo il trofeo tricolore scollina tra ottavi e quarti. L'Inter giocherebbe eventualmente in casa (perché meglio classificata in campionato) e dovrebbe spostare la partita in altra sede (o data), mentre il Milan sarebbe quasi sicuramente impegnato in trasferta.