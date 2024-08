video suggerito

Calciomercato, perché la Roma vuole cedere Dybala. Milan, Fofana è vicino. Juve-Koopmeiners, non è fatta ancora Le ultime notizie di calciomercato di oggi, nel giorno di Ferragosto. La Roma spinge la Joya verso i sauditi dell’Al-Qadsiah che hanno fatto al calciatore un’offerta ricca. Le mosse di Napoli, Milan e Juventus: cosa blocca le trattative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il calciomercato non si ferma nemmeno nel giorno di Ferragosto. Anche oggi le ultime notizie in tempo reale e gli aggiornamenti sulle trattative tengono i riflettori accesi su Milan, Roma e Juventus in particolare, mentre l'Inter campione d'Italia ha un obiettivo essenziale (prendere un difensore, come ammesso dal tecnico, Simone Inzaghi). Fofana si avvicina ai rossoneri di Fonseca, le parti non sono mai state così vicine.

Nella Roma è sempre il caso Dybala a tenere banco: l'argentino gradirebbe restare ma il club ha altri programmi e vuole cederlo. Anche per questa ragione la maxi offerta dei sauditi dell'Al-Qadsiah, che inizialmente non aveva scalfito la Joya, adesso sembra aver fatto breccia al netto di tanti soldi e di offerte (allettanti sotto il profilo sportivo) che per il calciatore in Europa non ci sono. Boga è l'esterno d'attacco che può arrivare nelle prossime settimane.

La Juve è impegnata nell'estenuante tira e molla con l'Atalanta per Koopmeiners; le parole di Percassi prima della finale di Supercoppa col Real Madrid (persa 2-0) sembrano andare nelle direzione opposta, ovvero fare di tutto per ricucire il rapporto con il calciatore.

Napoli, c'è un'apertura del Chelsea per Lukaku. Casadei e 50 milioni la somma per lo "scambio" con Osimhen. Una sorta di mano tesa nell'abbassare le pretese per il belga mentre Victor Osimhen (sul quale c'è anche il pressing di Drogba e Obi Mikel) potrebbe fare il percorso opposto ma solo a titolo definitivo. È il resoconto della missione inglese del direttore sportivo, Manna, che dall'altra parte della Manica è volato anche per chiudere l'ingaggio di Gilmour (nella foto sopra) dal Brigthon (operazione con fumata bianca vicina).

Milan-Fofana, la fumata bianca sembra vicina

Il Milan ha alzato l'offerta per Fofana del Monaco. Ha messo sul piatto 20 milioni di euro più 5 in bonus, somma dinanzi alla quale il club francese sta riflettendo seriamente e nelle prossime ore può arrivare la risposta definitiva. L'impressione – a meno di ulteriori giochi al rialzo – è che l'accordo possa esserci a breve anche alla luce dell'intesa raggiunta dal calciatore coi rossoneri. Il sogno vero, però, è un altro: Rabiot mai uscito dai radar. È svincolato, disponibile ma l'ostacolo sono le pretese della madre agente del centrocampista francese ex Juve.

Napoli, le ultime news su Lukaku e Osimhen

Viaggio positivo in Inghilterra per il diesse Manna. Da un lato ha praticamente chiuso l'intesa con il Brighton per Billy Gilmour (12 milioni di euro più 3 di bonus), un segnale al riguardo è stata anche l'esclusione del giocatore dalle ultime amichevoli pre-campionato. Dall'altro per Lukaku ha aperto una breccia nel muro del Chelsea che s'è detto disponibile a ragionare in base a pretese economiche più contenute. C'è l'apertura a trattare uno sconto mentre il club ha già l'accordo con il calciatore (triennale a 6 milioni più bonus). Casadei e 50 milioni la cifra per lo "scambio" con Osimhen.

Il Napoli ha in pugno anche David Neres come esterno d'attacco ma si attende l'uscita di Osimhen per definire la transazione. Nome nuovo per il centrocampo: Scott McTominay, altro scozzese ma del Manchester United. Gli azzurri lo hanno chiesto in prestito, il Manchester United chiede 30 milioni. Anche in questo caso potrebbe essere dirimente la liquidità che arriverebbe dalla cessione del nigeriano. Quanto a Victor, vuole il PSG e considera l'ipotesi Chelsea solo a titolo definitivo e non di prestito. Capitolo cessioni: Natan va in prestito al Siviglia, Cajuste è diretto verso l'Ipswich Town, Folorunsho verso la Lazio.

La Juve ha fatto di tutto per avere Koopmeiners: manca ancora una cosa

Il verbo "ricucire" deve aver gelato un po' il sangue nelle vene alla Juve. Percassi dell'Atalanta l'ha usata per parlare del rapporto con Koopmeiners: si farà ancora un tentativo per provare a convincerlo a restare. Ad oggi, infatti, a mancare ancora il sì della Dea alla cessione al netto dell'offerta ricevuta (55 milioni, bonus compresi) e dell'accordo del calciatore già sancito coi bianconeri. Per Kalulu (difensore del Milan) si attende che il giocatore dia il via libera. Canceiçao è disponibile a venire in Italia, operazione che la Juve ipotizza per adesso solo in prestito.

Nei piani della Roma non c'è più Dybala, ora tutto su Boga

Paulo Dybala vive una condizione particolare. Lui vorrebbe restare alla Roma, la Roma ha altre idee per il futuro e non lui non sembra rientrarci. I sauditi dell'Al-Qadsiah fanno sul serio e sono pronti anche a rilanciare rispetto alla prima offerta già molto ricca (20 milioni più bonus a stagione), il club ha deciso di metterlo sul mercato per un duplice motivo: vuole abbassare età media della rosa e, più ancora, il monte ingaggi.

Tra 14 partite il rinnovo automatico a 7 milioni dell'argentino, spesso alle prese con noie muscolari, è un fardello che a Trigoria non vogliono addosso avendo già speso 70 milioni per Matias Soulé e Artem Dovbyk oltre alla cifra da mattere a budget per Jeremy Boga (ex Sassuolo) che ha dato disponibilità per tornare in Serie A e in giallorosso. Altra operazione sotto i riflettori: è molto vicino Saud Abdulhamid, laterale difensivo dell'Al-Hilal che costa 4 milioni.

Inter, riflettori puntati su un difensore

Taremi, Zielinski e Josep Martinez sono i calciatori presi in anticipo e a prezzo di costo. All'Inter, però, serve un difensore: Tomas Palacios e Mikayil Faye (entrambi difensori centrali) sono i profili seguiti. Il primo, argentino classe 2003, è del Talleres. Il secondo, classe 2004, è del Barcellona.