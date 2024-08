video suggerito

Chi è Saud Abdulhamid, il difensore obiettivo di mercato della Roma: sarebbe il primo saudita della Serie A Saud Abdulhamid è il nome nuovo del calciomercato della Roma. Il difensore dell'Al Hilal, campione della Saudi Pro League, dovrebbe essere a breve il primo calciatore dell'Arabia Saudita nella storia della Serie A.

A cura di Alessio Morra

In attesa di capire se Dybala lascerà la Roma e dirà sì alla ricca offerta proveniente dell'Arabia Saudita, il club giallorosso sembra a un passo dal chiudere la trattativa per Saud Abuldhamid, difensore saudita dell'Al-Hilal. Il calciatore classe 1999 è un terzino e sarebbe il primo calciatore saudita nella storia della Serie A.

Saud Abdulhamid è un difensore della nazionale dell'Arabia Saudita

Il club dei Friedkin è molto attivo sul mercato, ha piazzato diversi colpi importanti e potrebbe piazzarne ancora, con l'incognita Dybala che dopo due anni potrebbe salutare. A De Rossi serve un esterno di difesa di destra è il nome più caldo adesso è quello di Saud Abuldhamid, laterale dell'Al-Hilal, che secondo quanto riporta Sky sembra davvero vicinissimo. Saud Abulhamid non è certamente un nome molto conosciuto a livello internazionale, ma in realtà vanta già una più che discreta carriera ed è anche nazionale nella nazionale dell'Arabia Saudita guidata da Roberto Mancini.

Il difensore ha militato prima con l'Al-Ittihad, squadra con cui attualmente gioca Benzema, per quattro stagioni poi è passato all'Al Al-Hilal, club che lo scorso acquistò Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Neymar (che non ha giocato quasi mai per un grave infortunio). Cinque trofei vinti in carriera, con 57 partite e 4 gol nell'ultima annata nella quale l'Al-Hilal ha vinto il campionato, la coppa e la Supercoppa. In nazionale ha disputato 36 partite e realizzato un gol (contro l'Islanda), ha preso parte ai Mondiali del 2022, era in campo quando l'Arabia Saudita batté 2-1 l'Argentina.

Cosa serve per chiudere la trattativa di mercato

I giallorossi sono alla ricerca di un altro esterno di difesa di destra. Si è fatto il nome di Assignon, ma ora Saud Abulhamid pare cosa fatta per la Roma. Il costo del cartellino è basso: 4 milioni di euro, l'intermediario arabo con cui hanno parlato i giallorossi ha condotto parte della trattativa, che ora pare a un passo dalla chiusura.