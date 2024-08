video suggerito

Calciomercato: il Barça piomba su Leao, Dybala vicino all’Arabia, Lukaku aspetta Conte. Nico e Kalulu alla Juve Le trattative di calciomercato di oggi 20 agosto: ritorno importante di fiamma da parte del Barcellona su Leao. Dybala sempre più lontano da Roma, si attende il sì al Al-Qadsah mentre a Napoli attendono Lukaku ma il Chelsea ancora tace. La Juve ha chiuso per Kalulu e Nico Gonzalez: ci sono i sì dei due giocatori. Genoa su Miretti, Parma su Laurentiè. Derby d’attacco tra Lookman e Osimhen al PSG. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Le ultime notizie di calciomercato di oggi martedì 20 agosto e gli ultimi aggiornamenti. La Serie A 2024-2025 è già iniziata ma il calciomercato accende questi giorni di trattative serrate in vista della fine della sessione estiva sempre più vicina. In queste ore dalla Spagna irrompe una notizia che coinvolge direttamente il Milan: Rafael Leao sarebbe l'obiettivo numero uno del Barcellona di Deco: anche se complicatissimo, soprattutto dal punto di vista economico, i catalani proveranno l'attacco coinvolgendo l'agente del portoghese, Joao Mendes.

A Roma c'è sempre attesa e un po' di insofferenza per il futuro di Dybala che resta in bilico tra il rimanere ancora a disposizione dei giallorossi di De Rossi e l'accettare l'offerta araba del Al-Qadsiah. L'argentino non ha dato ulteriori segnali in che cosa vorrebbe fare mentre il nodo sembra essere una questione meramente economica, che verrà facilmente risolta dagli arabi, motivo per cui in Capitale le speranze di trattenerlo sono ridotte al minimo.

Il Napoli attende Lukaku e Lukaku attende una chiamata dal suo ex pigmalione in nerazzurro, Antonio Conte. Oramai i giorni di Osimhen in azzurro sembrano più che contati e così si inizia a verificare il countdown per l'attaccante belga primo e principale sostituto del nigeriano. Ma deciderà sempre e comunque il Chelsea, padrone del cartellino di Big Rom. La Juventus ha praticamente chiuso per Nico Gonzalez e Kalulu: dalla Fiorentina è arrivato il nullaosta per la cessione dell'argentino, dal Milan quella per il difensore mentre la questione Koopmeiners resta appesa ad un filo, con l'Atalanta che tira sulla cifra (attorno ai 60 milioni) e che sta lavorando per l'addio di Lookman, sempre più vicino al PSG.

Barcellona su Rafael Leao: la situazione in casa Milan

Nuovo affondo in queste ore di mercato per Rafael Leao del Milan da parte del Barcellona: il portoghese è l'obiettivo numero 1 di Deco stando alle notizie che rimbalzano dalla Spagna. Il club catalano non ha ancora formalizzato alcuna offerta perché sta lavorando per alcune cessioni utili ad avere i soldi necessari per l'assalto risolutivo in casa rossonera, dove tutto tace. Potrebbero non bastare 90 milioni, ma c'è una carta che il Barça è pronta a giocarsi: la complicità di Jorge Mendes, l'agente di Leao che vedrebbe di buon occhio l'approdo tra gli azulgrana.

Roma e Dybala sempre più lontani: si attende il sì al Al-Qadsiah

Paulo Dybala non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta dell'Al-Qadsiah, ma la Roma ha dato dimostrazione di non volerlo aspettare ulteriormente e il debutto in panchina alla prima di campionato è un verdetto più che lampante sulle decisioni della società giallorossa.

Se partisse il fenomeno argentino, si tornerà velocemente sul mercato: Assignon dal Rennes è oramai certo, si studia Boga per la fascia sinistra e si tratta Djalo con la Juventus. Questi i nomi su cui reinvestirebbe la Roma.

Napoli, Lukaku attende la chiamata di Conte ma il Chelsea tace

Romelu Lukaku è già con le valigie pronte e un biglietto di sola andata per Napoli. Aspetta la chiamata risolutiva di Antonio Conte che attende a sua volta l'ok del Napoli che sta aspettando un cenno dal Chelsea, proprietario del cartellino dell'attaccante belga. Un effetto domino che potrebbe scoccare in qualsiasi momento, ma tutto dipende ancora una volta da Londra. I Blues al momento non accettano la proposta del Napoli che ha messo sul tavolo solamente 30 milioni per Lukaku e una formula che prevede il prestito con obbligo di riscatto (5+25).

Antonio Conte e Romelu Lukaku all'Inter: la stessa scena potrebbe ripetersi al Napoli

Napoli che però continua a lavorare sul mercato per regalare a Conte una rosa sempre più completa: Gilmour è ai dettagli, con la chiusura che arriverà nel momento in cui il Brighton avrà trovato il sostituto dello scozzese. Il futuro di Osimhen, che oramai è considerato fuori rosa da Conte in attesa della cessione, resta tra il PSG e l'Arabia. Intanto Cajuste saluta Napoli: il centrocampista va in prestito all'Ipswich Town.

Juventus, è fatta per Nico Gonzalez e Kalulu

Non si sblocca, al momento, la questione attorno a Koopmeiners che l'Atalanta ha capito oramai di aver definitivamente perso col giocatore che vuole i bianconeri. Ma è una questione di soldi e i due club dovranno fare un reciproco sforzo per risolvere la questione venendosi incontro: . La Fiorentina intanto ha dato il suo ok per la cessione di Nico Gonzalez con il presidente Rocco Commisso che ha posto solo un veto: vendita al miglior offerente.

Pierre Kalulu lascerà il Milan, in prestito alla Juventus di Thiago Motta

A parità d'offerta (con l'Atalanta sullo sfondo) varrà la volontà del giocatore con l'argentino che ha già dato la sua priorità alla Juventus, nettamente favorita con un'offerta attorno ai 35 milioni. Intanto è arrivato anche il sì di Kalulu: chiuso al Milan, arriverà in bianconero con un prestito oneroso da circa 3.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14.

Il mercato delle piccole: Turati per il Monza, il Parma vuole Laurienté, Genoa su Miretti

Non ci sono solo le big a smuovere gli ultimi giorni di mercato perché la nutrita schiera delle squadre cosiddette di seconda fascia è ricca di situazioni in divenire. A Monza si studia per la porta, con l'idea di Stefano Turati sempre più concreta: lo scorso anno tra i pali del Frosinone con buoni riscontri, potrebbe arrivare in Brianza sempre in prestito, se il Sassuolo, proprietario del cartellino, aprisse al dialogo. A Parma si studiano invece mosse sulla trequarti con Laurentié, sempre del Sassuolo finito in B, nel mirino.

Fabio Miretti è l'obiettivo n.1 del centrocampo del Genoa di Gilardino

Gilardino a Genoa vuole maggior qualità in mediana e si sono aperti i dialoghi per Miretti che alla Juve potrebbe non trovare spazio. Il Cagliari ha chiesto al Napoli Gianluca Gaetano mentre l'Empoli di D'Aversa a centrocampo punta su Maggiore. L'Udinese ha chiuso per il portiere rumeno e nazionale U21, Razvan Sava, Venezia su Nicolussi Caviglia finito fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta.