Mercoledì 20 gennaio, le partite di calcio in TV oggi e stasera. Riflettori puntati sul Mapei Stadium di Reggio Emilia: alle ore 21 si gioca la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus campione d'Italia e Napoli detentore della Coppa Italia. Particolare curioso: furono proprio gli azzurri a battere i bianconeri nella finale di Tim Cup ai calci di rigore. La PS5 Supercup verrà trasmessa in diretta TV e in streaming sulla Rai.

Bianconeri e partenopei si ritrovano di fronte per il primo trofeo della stagione e ci arrivano in condizioni differenti: da un lato la squadra di Pirlo, reduce dalla sconfitta contro l'Inter che ha aumentato il distacco nella corsa scudetto; dall'altro la formazione di Gattuso, che nell'ultimo turno di campionato ha rifilato ben 6 reti alla Fiorentina. C'è ancora una chiave di lettura ulteriore: l'una che fa riferimento al recente passato, considerato che negli ultimi anni le sfide tra ‘vecchia signora' e partenopei hanno scandito la rivalità in Serie A; l'altra, invece, che richiama le polemiche sul protocollo, sull'intervento delle Asl che fecero da prologo alla gara del 4 ottobre scorso che dovrà essere recuperata in seguito.

La programmazione televisiva odierna, però, propone anche altri appuntamenti in palinsesto. Alle ore 15, infatti, c'è il recupero di campionato Udinese-Atalanta (partita che non venne disputata a causa del maltempo e del campo impraticabile) in onda su Dazn e Dazn1, oltre alla Bundesliga, alla Liga e alla Premier League.

Juventus-Napoli, dove vederla in TV

La partita Juventus-Napoli verrà trasmessa in diretta Tv e in chiaro su Rai 1. Come di consueto si potrà assistere al post-partita sui canali di Rai Sport (al canale 57 e 557 in HD). Per la visione in streaming, invece, ci si potrà collegare – sempre in forma gratuita – alla piattaforma di Rai Play con dispositivi fissi (smart tv o pc) e mobili (smartphone, notebook, tablet).

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 20 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì gennaio: