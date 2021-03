Sabato 6 marzo, le partite di calcio in TV. La settimana ricca di partite in Serie A si chiude con la 26a giornata che si aprirà oggi con 3 anticipi. Alle 15 delicato scontro salvezza tra Spezia e Benevento, reduci rispettivamente dalle sconfitte contro Juventus e Verona, a pari punti in classifica con 5 lunghezze sulla zona retrocessione. Alle 18 l'Udinese di Gotti ospita il Sassuolo, per un confronto per consolidare un piazzamento da metà classifica. Chiusura con il botto alle 20.45 con il big match tra la Juventus e la Lazio, con i bianconeri che vogliono mettere pressione alle due battistrada Milan e Inter e allungare sui capitolini distanti ora 6 lunghezze. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e diretta streaming.

Dove vedere Juventus-Lazio in TV e streaming

Juventus-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L'anticipo delle 20.45 dell'Allianz Stadium di Torino tra la squadra di Pirlo e quella di Inzaghi, sarà visibile su Smart TV collegandosi alla piattaforma streaming. La partita si potrà seguire anche su dispositivi portatili e computer, sfruttando una connessione a internet stabile, collegandosi all'app di DAZN, per un servizio ovviamente riservato agli abbonati. Juve-Lazio potrà essere visibile anche su Sky, in particolare sul canale DAZN1 (209) per gli abbonati all'emittente satellitare che hanno aderito all'offerta Sky/DAZN.

Udinese-Sassuolo su Sky, gli orari

Udinese-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky. Fischio d'inizio alle 18 alla Dacia Arena di Udine per la partita tra gli uomini di Gotti e quelli di De Zerbi visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (202, 251 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire il confronto anche in streaming grazie all'app SkyGo, riservata agli abbonati all'emittente satellitare, su computer, smartphone, notebook e tablet. I possessori di Smart TV potranno anche vedere Udinese-Sassuolo collegandosi, al servizio live on demand di Now TV e acquistando il singolo biglietto del match.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 6 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 6 marzo: