Domenica 17 maggio 2020, le partite di calcio in tv. Torna in diretta televisiva e in streaming la Bundesliga per la seconda parte della 26a giornata di campionato, dopo le prime sei partite disputate sabato. In programma due partite in due orari differenti, Colonia-Magonza alle 15.30 e Union Berlino-Bayern Monaco in posticipo alle 18.00. Il turno si concluderà lunedì 18 maggio 2020 con l'ultima gara in programma nel ‘monday night', Werder Brema – Bayer Leverkusen, alle 20.30. Tutte le partite della Bundesliga sono in diretta e in esclusiva sui canali satellitari di Sky.

Dove vedere Colonia-Mainz

Colonia-Mainz (Sky) è la prima delle due gare di oggi, domenica 17 maggio 2020, relative alla 26a giornata di Bundesliga che ha ripreso la stagione regolare sabato 16 maggio dopo oltre due mesi di stop per la pandemia di coronavirus. Tra le due gare in programma alle 15.30 c'è Colonia-Mainz che verrà integralmente trasmessa in diretta e in eclusiva da Sky che detiene i diritti del campionato tedesco di calcio. Inizio del match alle 15.30 ma dagli studi Sky ci sarà un robusto pre partita e un post gara, il tutto trasmesso in contemporanea su due canali, ‘Sky Sport Uno' e ‘Sky Sport Football'.

Union Berlino-Bayern: dove vederla in tv e streaming

Union Berlino-Bayern Monaco (Sky) è il posticipo di domenica 17 maggio che andrà in programma alle 18.00. L'appuntamento di Berlino con i campioni di Germania in carica, che arrivano da quattro vittorie consecutive e sono primi in classifica, sarà preceduto dal pre-partita in diretta sui canali "Sky Sport Uno" e "Sky Sport Football" sui quali andrà in onda anche il post-gara, sempre in diretta e in esclusiva.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 17 maggio