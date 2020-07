Martedì 21 luglio, le partite di calcio in tv. La 35esima giornata di Serie A dà il via al penultimo turno infrasettimanale di questa lunghissima stagione, in programma ci sono due partite di campionato. Si disputano pure due incontri di Premier League, due sfide determinanti per la lotta alla salvezza: Watford-Manchester City e Aston Villa-Arsenal.

Serie A in tv: le partite di oggi e stasera

La 35esima giornata di Serie A si apre con Atalanta-Bologna, partita che sarà trasmessa in diretta da Sky, calcio d'inizio alle ore 19.30. L'incontro andrà in onda su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252, ma sarà visibile anche sui canali del digitale terrestre di Sky e in streaming tramite l'app Sky Go, ma anche su Now Tv. L'Atalanta è sicura del posto in Champions, ma insegue il secondo posto, mentre il Bologna non ha obiettivi concreti se non quello di provare a concludere la stagione nella top ten, ma vuole riscattarsi dopo il pesante ko incassato con il Milan.

Alle 21.45 invece, sempre su Sky, si giocherà la partita tra il Sassuolo e il Milan, un match che promette spettacolo tra due squadre in grandissima forma e che dopo la ripartenza hanno ottenuto un mare di punti. Per la squadra di De Zerbi è l'ultima chiamata per cercare di sognare ancora l'Europa League. La partita Sassuolo-Milan del Mapei Stadium sarà commentata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi e andrà in onda sui canali 202 e 251, e sui canali 472 e 482 del digitale terrestre di Sky. Inoltre si potrà seguire l'altro anticipo della 35esima giornata anche in streaming grazie all'app di Sky Go e anche con Now Tv.

Calcio in tv oggi e stasera martedì 21 luglio

19.00: Watford-Manchester City: Sky (Premier League)

19.30: Atalanta-Bologna: Sky (Serie A)

21.10: Aston Villa-Arsenal: Sky (Premier League)

21.45: Sassuolo-Milan: Sky (Serie A)