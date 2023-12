Calciatore ucciso in campo da un fulmine: lo ha preso dritto in testa, non c’era nessuna ambulanza Calcio brasiliano sotto shock per la tragica morte di un giocatore di 21 anni, Caio Henrique, colpito in pieno da un fulmine durante una partita.

A cura di Paolo Fiorenza

Tragedia nel calcio brasiliano: un giocatore di 21 anni è morto colpito da un fulmine durante una partita amatoriale a Santo Antonio da Platina, nello stato del Paraná. Nella deflagrazione altri sei giocatori sono rimasti feriti e hanno ricevuto cure mediche. Nell'impianto mancavano peraltro ambulanze: le vittime sono state portate in macchina all'Ospedale Municipale della città. Per Caio Henrique – questo il nome dello sfortunato calciatore – non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo nel nosocomio.

La sciagura è avvenuta domenica pomeriggio allo stadio Eleuterio da Silva, durante una partita tra l'Unidos de Santo Antonio da Platina – la squadra di casa – e l'Uniao Japirense, per Copa Regional de Futebol Amador. Si stava giocando il secondo tempo del match e pioveva forte. Un video registrato dagli spalti mostra le terribili scene pochi attimi dopo l'incidente. È possibile vedere i giocatori della squadra ospite giacere sul terreno di gioco e ricevere un primo aiuto per quanto possibile, poi li si vede portati fuori a braccia.

"Pioveva, pioveva forte, ma il campo offriva le condizioni per giocare. Si è fatto molto buio, al momento del fulmine stava iniziando a schiarire, sembrava che stesse per passare, poi è caduto il fulmine ed è successa la tragedia – ha detto il direttore comunale dello sport di Santo Antonio da Platina, Marcos Noveli Ferreira – Abbiamo visto un fulmine abbattersi in campo, c'erano diversi giocatori nei pressi e il fulmine ne ha colpito solo uno. Sono caduti tutti, alcuni si sono alzati e altri si sono accasciati. Sono stati prontamente soccorsi, ma sfortunatamente uno è morto, quello colpito in pieno dal fulmine".

Secondo Ferreira, allo stadio non c'era alcuna ambulanza in servizio. Alcuni giocatori sono stati portati all'Ospedale Municipale in macchine private dalle persone che erano lì, mentre altri hanno aspettato che arrivasse un'ambulanza: "Prontamente, quando abbiamo chiamato, nel giro di cinque minuti sono arrivate in tre. Ma l'impatto è stato molto grande, la gente aveva già caricato le vittime in macchina e si era recata in ospedale".

Il municipio di Japira ha diffuso una nota di cordoglio e ha ricordato che Caio Henrique ha iniziato la sua carriera nelle scuole calcio del comune. Anche l'Uniao Japirense ha pianto la perdita del giocatore, descritto come esemplare, ed ha espresso solidarietà alla famiglia, agli amici e ai tifosi.