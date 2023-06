Calciatore derubato dalla domestica: “Mio figlio sta male, devo correre”. Si prende mezzo milione L’attaccante Benik Afobe, con un lungo passato in Premier League, ha denunciato il colossale furto subìto a casa: la domestica è fuggita con mezzo milione di gioielli. Il calciatore ha pubblicato sui social il passaporto della donna, che sarebbe fuggita in Romania.

A cura di Paolo Fiorenza

Un ex calciatore della Premier League è completamente distrutto, sia nel morale che nella tasca, dal furto colossale che ha subìto nei giorni scorsi. Il 30enne Benik Afobe, che ha alle spalle una lunga carriera in Inghilterra, attualmente gioca negli Emirati Arabi Uniti con l'Hatta FC. L'attaccante congolese la settimana scorsa ha accusato la domestica di aver rubato dall'abitazione della sua famiglia – vicino Londra – gioielli per un valore di quasi mezzo milione, dandosi poi alla fuga.

L'ex giocatore di Wolverhampton, Bournemouth e Stoke City ha affermato che il furto è avvenuto a casa di sua madre la mattina di mercoledì 14 giugno e poi si è rivolto ai social facendo diversi appelli per chiedere aiuto per rintracciare la ladra. Afobe è arrivato a pubblicare il passaporto della domestica, con i suoi dati personali e la sua foto, affinché i suoi 1,2 milioni di follower su Instagram potessero vederlo. Inoltre ha anche postato le immagini della telecamera di sicurezza che mostravano la donna nel momento in cui lasciava la casa.

L'attaccante, che è stato appena promosso nel massimo campionato emiratino con l'Hatta FC, si è sfogato al podcast Counter Attack, spiegando che la vicenda lo ha gettato in uno stato di profonda frustrazione. A suo dire, la donna autrice del furto sarebbe fuggita in Romania e avrebbe anche potuto avere una pistola con lei. Afobe ha anche criticato la reazione della polizia alla vicenda, ritenuta non adeguata.

Benik Afobe ospite del podcast Counter Attack

"La donna che ha rubato arriva alle 9, poi alle 9,45 scende e dice: ‘Mi ha appena chiamato mio marito, mio ​​figlio non sta bene, devo andare via'. Quando senti una cosa così, io ho perso mia figlia quando aveva due anni, ovviamente le dico ‘vai, vai'. Mia madre va di sopra e dice: ‘Oh, i miei braccialetti sono andati'. La insegue, arriva alla fine della strada e dice: ‘Se restituisci tutto adesso, non andrò alla polizia'. Lei sale in macchina con qualcun altro e scappa via. Per fortuna, tramite i social, qualcuno ha scoperto che in realtà era tornata in Romania", è stato il racconto fatto da Afobe.

"Non voglio iniziare a insultare la polizia, tuttavia sento che si sarebbe potuto fare di più. Ma faremo causa alla società di pulizie – ha preannunciato il calciatore – La stessa donna avrebbe potuto avere anche una pistola in quella borsa… eravamo in casa, che follia. I gioielli valevano circa 400mila sterline (465mila al cambio in euro), sono un sacco di soldi per chiunque. Mia madre ha perso qualcosa che sua madre le aveva dato. Alla fine sono solo cose materiali, nessuno si è fatto male, le persone affrontano cose peggiori. Si tratta solo di qualcuno che ha l'assoluta audacia di rubare quando sei in casa. Spero solo che la polizia e gli avvocati possano fare la loro parte nella situazione e che possa risolversi".

Afobe esulta dopo aver messo a segno un gol con la maglia del Wolverhampton

Afobe nel podcast ha anche discusso di quanto sia stato difficile continuare a giocare a calcio dopo la tragica perdita di sua figlia, morta nel 2019 – quando aveva due anni – dopo aver sviluppato inaspettatamente una grave infezione: "Se devo essere sincero, il calcio è stato molto più duro da quando è morta, al 100%. Ci penso tutto il tempo. Ho altri bambini, e sono una benedizione, ma quando sono tornato per la prima volta è stata dura. Stavo giocando male. I fan dello Stoke mi prendevano in giro, non si rendevano conto che stavo attraversando delle situazioni. Sono stato all'inferno e ritorno".

In precedenza l'attaccante congolose aveva pubblicato la foto del passaporto della sospetta, scrivendo: "Questa donna ha rubato 400mila sterline di gioielli della mia famiglia questa mattina dalla casa di mia madre a Elstree mentre puliva! Se qualcuno la conosce me lo faccia sapere al più presto!".

Il passaporto della domestica (qua oscurato) pubblicato da Afobe

Un altro momento difficile per il 30enne, che ha vestito in passato la maglia della nazionale del Congo per sei volte. Arrivato a parametro zero a Hatta nello scorso gennaio, Afobe ha contribuito alla promozione del club con due gol e un assist in 19 presenze.