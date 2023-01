Calciatore deriso dalla fidanzata, non sa risolvere il cubo di Rubik: “Ci prova da una settimana” Il centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, filmato nello spogliatoio da un compagno di squadra mentre cerca la sequenza giusta per risolvere il rompicapo: “È lì da due ore…”.

Morgan Gibbs–White alle prese con il rompicapo colorato nello spogliatoio del Nottingham Forest.

Tutto è cominciato quanto il brasiliano, Gustavo Scarpa, ha preso dalla tasca il cubo di Rubik e in poco più di una trentina di secondi ha risolto il rompicapo allineando perfettamente facce e colori mentre il Nottingham Forest tornava in aereo dalla trasferta di Southampton. Da allora il compagno di squadra, Morgan Gibbs-White, ci ha messo il pensiero e s'è lasciato prendere la mano: avrebbe risolto anche lui quell'incastro di quadrati.

Magari avrebbe impiegato un po' di tempo in più ma ci sarebbe riuscito. E ha preso talmente sul serio la cosa da tenere quel gioco sempre con sé, portandolo anche negli spogliatoi durante le sessioni di allenamento.

In una delle ultime lo ha estratto dal borsone, stretto tra le mani ed è rimasto a capo chino per un bel po' pur di trovare la soluzione. Il centrocampista rimuginava, girava e girava, memorizzava le sfumature e le traiettorie, si fermava per qualche attimo e ripartiva. Destra, sinistra, avanti, indietro… si poteva perfino sentire il rumore dei pensieri mentre bofonchiava qualcosa.

Il centrocampista ripreso da un compagno di squadra mentre cerca di risolvere il cubo.

Il compagno di squadra, Brennan Johnson, ha preso lo smartphone e lo ha filmato a tradimento mentre cercava di risolvere quel puzzle. Ma non si è accontentato di tenerlo per sé, ha anche condiviso quel breve video sui social attraverso una storia di Instagram nella quale sottolineava come fosse rimasto lì per "due ore" a osservare i tentativi (vani) di Gibbs-White.

Tra gli spettatori della clip c'era anche la compagna del calciatore, Britney De Villiers, che ha osservato divertita quel cimento così faticoso e poi ha descritto con ironia pungente quanto si impegni davvero il fidanzato pur di riuscire a trovare la sequenza perfetta. "Trascorre almeno tre ore al giorno a guardare i tutorial su YouTube per capire come completarlo… non ci è riuscito nemmeno in quai una settimana. Che Dio gli dia una mano e lo aiuti".

Tanto è bastato per attirare ulteriori commenti, molti dei quali veri e propri sfotto', da parte degli utenti che hanno visto intento Gibbs-White con il cubo tra le mani. "Non è certo scienza missilistica", ha ammesso uno di loro che gli ha perfino suggerito la soluzione dicendogli quali fossero i movimenti giusti da fare. Qualcun altro ha mescolato quel rompicapo con le cose di campo alimentando sarcasmo nei suoi confronti: "Se riesci a sbloccare un cubo di Rubik, puoi sbloccare la difesa". Ma Morgan è ancora lì, con la testa persa nei colori e nelle facce del cubo.