Calafiori in campo "con una sigaretta elettronica", l'abbaglio dei tifosi dell'Arsenal: cos'era L'immagine di Riccardo Calafiori in campo con l'Arsenal contro il PSG che ha disorientato i tifosi dei Gunners. I sostenitori londinesi pensano stia fumando una sigaretta elettronica ma in realtà è un gel energizzante.

A cura di Fabrizio Rinelli

Riccardo Calafiori con una "sigaretta elettronica" in campo durante Arsenal-PSG di Champions. È l'abbaglio dei tifosi dei Gunners che confondono quell'oggetto tenuto in mano dal difensore italiano con un classico gel energizzante che comunemente calciatori e sportivi utilizzano nel corso di una competizione. La stampa inglese ha enfatizzato l'episodio mostrando quell'immagine diventata immediatamente virale durante il secondo turno di Champions vinto dall'Arsenal 2-0 contro il PSG. Partita che ha visto proprio l'esordio da titolare nella competizione continentale più importante per i club per lo stesso Calafiori.

Il difensore dell'Italia ex Bologna sta entrando con insistenza nelle rotazioni di Arteta e dopo il gol contro il Manchester City sembra essere diventato imprescindibile nella difesa dei londinesi. Calafiori però durante la partita ha dunque disorientato per un attimo i sostenitori dell'Arsenal. In un breve video in cui si vede lo stesso difensore italiano mentre chiede chiarimenti all'arbitro su un determinato episodio. Nello stesso momento però interviene Declan Rice che passa a Calafiori un oggetto poco chiaro. Il difensore azzurro lo prende tra le mani e se lo porta alla bocca come se fosse una classica sigaretta elettronica. È ciò che sostengono diversi tifosi dei Gunners sui social spiazzati da quel movimento di Calafiori. Ma la verità però era chiaramente un'altra.

Quello tra le mani di Riccardo Calafiori non è altro che una ricarica energetica facile da consumare nel corso di una partita e che forse per la velocità del movimento ha fatto pensare altro ai tifosi dell'Arsenal. Evidentemente in quel momento di pausa dalla panchina qualche addetto ai lavori dell'Arsenal ha passato a Rice quelle bustine da far girare ai vari compagni di squadra sparsi sul rettangolo verde. "Cosa ha appena passato Rice a Calafiori? Sembrava una sigaretta elettronica, accidenti" scrive qualcuno sorpreso dall'impatto iniziale di quel gesto.

Lo stupore dei tifosi dell'Arsenal alla vista di quell'immagine di Calafiori

Anche diversi altri tifosi postando il video di quel momento scrivono: "Calafiori che accende una sigaretta elettronica a metà partita è una follia, ma la cosa più folle è come mai Rice ce l'ha in tasca, come se fosse il loro porta-sigarette?". Insomma, c'era tanta confusione in merito ma di fatto si trattava solamente della più banale dose di energia utilizzata dagli sportivi per ricaricare le pile e magari evitare crampi o problemi di questo tipo. La partita è terminata con il punteggio di 2-0 in favore dei Gunners anche favoriti da qualche indecisione di Donnarumma.