"Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al Var, in nessun caso". Sono queste le parole con cui Urbano Cairo ha commentato l'arbitraggio di Marco Guida in Crotone-Torino. Il presidente del club granata non ha mandato giù alcune decisioni e ha commentato l'operato del fischietto di Pompei: "Tutti hanno visto cos’è accaduto. Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane".

Il riferimento del numero uno della società piemontese era al calcio di rigore concesso al Crotone per tocco di mano di Cristian Ansaldi e per due penalty che dal suo punto di vista non sarebbero stati concessi al Torino, il primo per una giocata di mano di Simy e l’altro per una spinta di Luperto nei confronti di Tony Sanabria. Urbano Cairo ha lamentato diversi errori nella conduzione del fischietto campano e ha lamentato una diversa di giudizio di alcuni episodi nel corso dei 90′ dello Scida.

Lasconfitta in casa del Crotone è arrivata dopo una settimana travagliata per il Torino, viste le positività riscontrate 10 giorni fa e l'isolamento disposto dall'ASL che ha portato al rinvio della sfida casalinga contro il Sassuolo e all'impossibilità di andare in trasferta a Roma per giocare contro la Lazio.

Prima della sconfitta di ieri in Calabria e delle due gare non disputate il Toro aveva messo insieme sei risultati utili consecutivi, frutto di cinque pareggi e una vittoria in casa del Cagliari, riuscendo pian piano a muovere una classifica che per troppo tempo era rimasta ferma. I passettini in avanti fatti nella gestione di Davide Nicola da punto di vista della tenacia e della voglia di restare in partita per tutti i 90′ hanno visto qualche passo indietro a Crotone e già contro l'Inter i granata dovranno cercare di tornare a fare punti per non perdere troppo contatto con le dirette concorrenti per la lotta salvezza.