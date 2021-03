Lazio-Torino è una gara ‘sub-iudice'. Questo è quanto si evince dal comunicato emesso dalla Lega Serie A che non ha preso dunque alcuna decisione sulla gara dell'Olimpico non giocata per assenza della squadra granata. Il Giudice Sportivo, il dottor Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 marzo 2021, non ha dunque assunto alcuna decisione in merito.

È chiaro come, a questo punto, verrà presa tutta la documentazione relativa alla vicenda dato che nella giornata di ieri è stata anche inviata comunicazione di preannuncio di reclamo da parte del Torino. Al momento non è ancora scartata l'ipotesi di un 3-0 a tavolino in favore dei biancocelesti, anche se ad oggi resta una possibilità molto difficile. Una decisione definitiva potrebbe comunque arrivare per la fine della prossima settimana. Al momento, l'unica dicitura riguardante la gara Lazio-Torino all'interno del comunicato, è la dicitura ‘sub iudice'.

Stessa cosa era accaduta anche il 6 ottobre 2020 all'indomani della gara non disputata all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Napoli in cui il Giudice Sportivo si prese del tempo prima di emettere la decisione definitiva sul risultato finale della partita. In questo caso il Torino non ha avuto il permesso di partire per la trasferta dell'Olimpico di Roma già il giorno prima della gara stessa. L'Azienda Sanitaria Locale aveva infatti imposto l'obbligo di quarantena per la squadra di Nicola fino alle 23:59 di martedì 2 marzo. In realtà i granata non avevano giocato nemmeno la partita in programma lo scorso weekend contro il Sassuolo. Sono stati infatti diversi i contagi al Covid-19 riscontrati in squadra riconducibili alla variante inglese. La squadra solo nella giornata di ieri ha ripreso gli allenamenti al Filadelfia a ranghi ridotti.