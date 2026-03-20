Cagliari-Napoli oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni

Allla Unipol Domus il Cagliari vuole interrompere il momento difficile e il Napoli cerca la quarta vittoria di fila: si gioca oggi, venerdì 20 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 18:30. Diretta TV e streaming su DAZN.

All'Unipol Domus scendono in campo Cagliari e Napoli per la partita della 30ª giornata di Serie A: è il primo anticipo di questo turno e si gioca oggi, venerdì 20 marzo 2026, con calcio d'inizio fissato per le ore 18:30 e diretta TV e streaming su DAZN.

Il Cagliari attraversa un momento complicato, con appena due punti conquistati nelle ultime sei giornate. L’ultimo successo risale a fine gennaio, il netto 4-0 contro il Verona arrivato dopo le vittorie su Juventus e Fiorentina. Da lì in poi, però, la squadra di Fabio Pisacane si è inceppata, complice qualche infortunio e forse un calo di tensione dopo aver creduto di aver già messo al sicuro l’obiettivo. Nonostante ciò, i rossoblù restano ancora sopra la zona retrocessione, ma il margine si è ridotto sensibilmente e ora la situazione inizia a farsi delicata.

Di fronte ci sarà il Napoli, campione d’Italia in carica, che dopo una stagione complicata tra infortuni e risultati altalenanti sembra aver ritrovato continuità. Il ritorno di giocatori chiave come De Bruyne e McTominay ha dato nuova linfa agli azzurri, che arrivano alla sfida con tre vittorie consecutive e sono sempre più vicini alla qualificazione alla prossima Champions League.

Dove vedere il match Cagliari-Napoli e a che ora in diretta TV e streaming

La prima partita della 30ª giornata di Serie A vedrà come protagonisti dunque Napoli e Lecce. Si parte alle ore 18:30 all'Unipol Domus. L'incontro sarà visibile in diretta TV e anche in streaming solo da parte degli abbonati di DAZN.

Le telecronaca di Cagliari-Napoli è affidata ad Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Cristian Brocchi.

Cagliari-Napoli, le formazioni della partita di Serie A

Conte punta ancora su Hojlund unico riferimento in attacco con Alisson Santos e McTominay a supporto. Pisacane sceglie Kilicsoy e Esposito per il tandem offensivo.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Adopo, Sulemana, Folorunsho, Palestra; Kilicsoy, Seb. Esposito. Allenatore: Pisacane.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Alisson Santos, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.