Cagliari-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Cagliari-Inter è il match valido per il quinto turno del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra di Pisacane e quella di Chivu si giocherà oggi, sabato 27 settembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Alla Unipol Domus si sfideranno due squadre galvanizzate dagli ultimi risultati. Da un lato i sardi che sono reduci dal successo esterno, fondamentale in chiave salvezza, contro il Lecce. Pisacane ha trovato in Belotti quell'attaccante affidabile capace di fare reparto e segnare gol.

Dall'altra parte i nerazzurri che dopo il successo in Champions contro l'Ajax sono riusciti anche a battere 2-1 il Sassuolo riscattando il pesante ko subito in rimonta a Torino contro la Juventus di Tudor. Chivu potrebbe affidarsi ancora a Pio Esposito in attacco ma non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e quali saranno le scelte di formazione dei due allenatori in vista di questa partita.

Partita: Cagliari-Inter

Orario: 20:45

Dove: Unipol Domus, Cagliari

Quando: sabato 27 settembre

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Competizione: 5a giornata di Serie A

Dove vedere Cagliari-Inter in diretta TV

Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Per tutti gli abbonati anche la possibile di assistere alla partita sull'app di DAZN scaricabile su smart tv.

Cagliari-Inter, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La partita tra Cagliari e Inter sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sempre sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tabelt o tramite collegamento al sito. In alternativa, sempre e solo per gli abbonati, la possibilità di scaricare l'app di Sky Go su dispositivi mobili.

Cagliari-Inter, le formazioni della partita della 5a giornata

Fuori Zappa, Luvumbo e Radunovic per i sardi. Ballottaggio a centrocampo tra Felici e Deiola, con quest'ultimo favorito. In attacco l'ex nerazzurro Sebastiano Esposito, fratello dell'interista Pio. Sommer torna titolare tra i pali, Akanji confermato dal 1′ e Bisseck partirà nuovamente dalla panchina. A centrocampo Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic mentre in attacco Lautaro Martinez ha recuperato dal mal di schiena e a tornare titolare contro il Cagliari al fianco di Thuram.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Folorunsho; Sebastiano Esposito, Belotti. Allenatore: Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu