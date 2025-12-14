Cabal mostra orgoglioso la maglia di Bernardeschi, perché la voleva a tutti i costi

Juan David Cabal è stato il man of the match di Bologna-Juventus. Luciano Spalletti lo ha gettato nella mischia nella ripresa e lui ha ricambiato la fiducia con il gol decisivo per la vittoria dei suoi. Gioia incontenibile per il colombiano che, dopo la sfida del Dall’Ara, si è mostrato raggiante anche per un altro motivo: è riuscito infatti a ottenere qualcosa che voleva fortemente, ovvero la maglia di Federico Bernardeschi.

Cabal spiega perché ha voluto fortemente la maglia di Bernardeschi

Incalzato dall’inviato di DAZN, Cabal, impegnato nell’intervista doppia al fianco di Kelly, ha tirato fuori la maglia del Bologna che aveva ottenuto nel terzo tempo. Il laterale sudamericano ha deciso di scambiarla con il grande ex del match, Federico Bernardeschi. Il motivo è chiaro: "La volevo, la volevo. È uno che è stato qui alla Juventus e l’ho visto giocare tante volte".

Cabal raggiante, racconta la dedica speciale dopo il gol al Bologna

Raggiante Cabal, che è riuscito a ottenere il cimelio dopo una serata per lui perfetta: "Volevo portare questa maglietta a casa, sono felice anche per questo dopo i 3 punti che abbiamo portato a casa con la squadra, che ha lasciato tutto in campo". Parole che faranno felici i tifosi della Juventus, visto che sottolineano l’attaccamento di Cabal: quando è arrivato a Torino, Bernardeschi ormai era già lontano, e questo conferma il suo feeling con i colori bianconeri già "in tempi non sospetti".

A completare una serata memorabile anche una dedica speciale dopo il gol vittoria. L’esultanza con il bacio a un tatuaggio per il figlio: "Me lo sono fatto poco fa e ho fatto un gol per lui". Dopo alti e bassi, ora Cabal sembra essere tornato agli standard della scorsa annata pre-infortunio, e le indicazioni di Spalletti si stanno rivelando fortunate: "Lui vuole tanto da me perché sa che sono un giocatore che ha tanto da fare e da dare per questa squadra. Lui sa che io mi alleno tutta la settimana forte e vuole il meglio".